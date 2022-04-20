中國人行、銀保監會 召開金融支持實體經濟會議

據中國人民銀行（大陸央行）網站20日訊息，為支持實體經濟發展，大陸央行、銀保監會19日聯合召開座談會，會上表示，要平衡好支持疫情防控、支持實體經濟與防範風險的關係，提升政策可持續性。對於房市，要保持房地產融資平穩有序、做好重點企業風險處置項目併購的金融服務。

大陸央行、銀保監會19日召開金融支持實體經濟座談會，據指出，人行副行長潘功勝、銀保監會副主席肖遠企兩人均出席會議並發表談話。

會議指出，金融系統要充分認識，做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的緊迫性、重要性，堅持金融為民理念，強化責任擔當，切實做好《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》等金融政策的落實工作。

會議表示，要用好各項金融政策，主動服務實體經濟。各金融機構要重點圍繞接觸型服務業、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務。

會議還強調，金融機構要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。

會議也提到，要執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，區分項目風險與企業集團風險，保持房地產融資平穩有序、做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融服務。另因應疫情，要及時優化信貸政策，靈活調整受疫情影響人群的個人住房貸款還款計劃。

在此之前，中國大陸央行18日印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，共23條政策措施，提出要從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展三個方面，加強金融服務、加大支持實體經濟力度。