聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國人行、銀保監會 召開金融支持實體經濟會議

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

據中國人民銀行（大陸央行）網站20日訊息，為支持實體經濟發展，大陸央行、銀保監會19日聯合召開座談會，會上表示，要平衡好支持疫情防控、支持實體經濟與防範風險的關係，提升政策可持續性。對於房市，要保持房地產融資平穩有序、做好重點企業風險處置項目併購的金融服務。

大陸央行、銀保監會19日召開金融支持實體經濟座談會，據指出，人行副行長潘功勝、銀保監會副主席肖遠企兩人均出席會議並發表談話。

會議指出，金融系統要充分認識，做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的緊迫性、重要性，堅持金融為民理念，強化責任擔當，切實做好《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》等金融政策的落實工作。

會議表示，要用好各項金融政策，主動服務實體經濟。各金融機構要重點圍繞接觸型服務業、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務。

會議還強調，金融機構要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。

會議也提到，要執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，區分項目風險與企業集團風險，保持房地產融資平穩有序、做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融服務。另因應疫情，要及時優化信貸政策，靈活調整受疫情影響人群的個人住房貸款還款計劃。

在此之前，中國大陸央行18日印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，共23條政策措施，提出要從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展三個方面，加強金融服務、加大支持實體經濟力度。

實體經濟 疫情 房地產

延伸閱讀

擔心成俄烏戰爭制裁對象 俄國買家狂買「這城市」房地產

滙豐環球私人銀行全新定位 推出高資產數位服務

台新Richart慶六周年 推限時7%美元定存

家長返鄉未報備 黑龍江學生竟遭開除網轟不該孩子擔責

相關新聞

突襲檢查 武漢同濟醫院騙取醫保遭重罰2.7億

位於武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院，涉嫌配取醫保基金，遭大陸官方重罰5924.56萬人民幣（約合台幣2.7億）...

陸研究：農民工「市民化」帶來3兆人民幣內需增量

大陸官方的國研中心研究發現，進城農民工「市民化」在住房、消費、公共投資方面將至少帶來每年3兆元（人民幣，下同）的內需增量...

陸要達CPTPP高標準？馮國經：可從海南首先採用

博鰲亞洲論壇2022年年會20日舉行，其中與亞太地區相關的兩大巨型自由貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）...

陸國務院常務會議 提新增煤炭產能3億噸

針對俄烏戰爭引發的能源危機和去年中國大陸的缺電危機，大陸總理李克強20日主持召開國務院常務會議，表示要應對外部挑戰，強化...

以靜制動 Uniqlo避開敏感的政治問題 在大陸打下江山

Uniqlo怎麼看都不像是中國大陸最受歡迎的服飾品牌；大陸人對日本的「新仇舊恨」，加上在地和全球時裝市場競爭相當激烈，這家日本服飾能在大陸生存下來已屬萬幸，更別提想占有一席之地。

在岸、離岸人民幣兌美元匯率 一度跌破6.41和6.43

隨著美元指數連漲並創下兩年多來新高，人民幣兌美元在岸和離岸市場雙雙大跌，20日，在中間價大幅走低的帶動下，人民幣兌美元即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。