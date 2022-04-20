日經：中國大陸芯片投資推動二手半導體設備價格繼續大漲

圖源：《日經亞洲評論》



集微網消息，過去兩年，由於需求旺盛，二手芯片製造設備的價格飆升，尤其是在中國大陸，預計中國大陸今年將佔全球芯片產能的五分之一。

據《日經亞洲評論》報道，業內人士透露，用於將電路蝕刻到矽片上的二手光刻機價格繙了一番。二手芯片製造設備供應商 SurplusGLOBAL Japan 的高級副總裁 Shuji Kumazawa表示，「這是二手半導體生產設備前所未有的繁榮，一旦商品一上市，買家就會出現。」

隨著芯片短缺的持續，芯片製造商正在擴大現有的生產線，並建設新的生產線。芯片製造設備的供應商無法滿足如此高的需求。一家租賃公司的代表指出，「新產品的交付時間已經從一年延長到大約一年半。」

「老實說，我們更喜歡新設備，但為了應對客戶產量的突然激增，我們選擇了二手設備，因為它們可以快速採購。」一家芯片製造商的代表表示。

據悉，舊設備的價格根據其狀況和使用年限而有所不同。租賃公司Mitsubishi HC Capital的一名銷售代表說，「有些設備的價格甚至漲了四倍。」

該報道指出，用於200mm晶圓的傳統設備的短缺尤其明顯。雖然智能手機和類似設備通常使用300mm晶圓的芯片，但 200mm晶圓仍用於製造汽車和電器的芯片。自1990年代以來，200mm晶圓設備一直是主流產品，因此二手市場上出售的許多晶圓設備已有逾20年歷史。一位消息人士稱，「即便如此，在某些情況下，它們的價格與其剛上市時的價格相同。」

中國大陸在傳統芯片的生產線上投入了大量資金，根據國際半導體產業協會（SEMI）的數據，全球對200mm晶圓廠設備的投資在2020年超過30億美元後，預計2021-2022年將達到50億美元。預計中國大陸今年將佔全球產能的21%，成為領先地區。

（校對/Yuki）