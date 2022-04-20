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台媒：上海崑山持續封控 重慶成都iPad產線被迫減產

集微網 / 集微網

集微網消息，據DigiTimes報道，中國上海、崑山封控的沖擊正在持續擴大，連位於成都的蘋果供應鏈也出現問題，即使崑山解封復工，短期內影響衹會持續擴大。

重慶NB供應鏈近期傳出，手中塑膠、機搆等零組件，庫存已經用完，蘋果iPad供應鏈被迫降低生產，生產線員工需求量砍半，另方面，上海港導致塞港更嚴峻，恐造成供應鏈回堵。

目前供應鏈最大問題有二，一為生產端：華東，尤其是崑山生產的零組件，無法順利生產與運送，導致斷鏈危機浮現，二為物流端：上海港因為防疫，導致塞港更嚴峻，即使供應鏈啓動，然貨品無法運送出港，貨運倉庫滿載，仍會導致供應鏈物流回堵，影響產能。

供應鏈原本因為半導體供需不及，導致IC缺料，長短料影響已延續1年，如今面臨的新斷鏈危機，是來自塑膠、金屬等零組件，該類型零組件屬於長料，各廠頂多備料1~2個月，如今多數已近水位低點，然重要的該料件生產據點崑山仍處於防控階段。

有業者透露，目前螺絲急缺，到處在找料，急到跳腳，卻無可奈何，被衹有幾毛錢不到的小零件卡住。崑山也有解封跡象，然距離大規模復工，仍有一段路，供需能否及時啣接上，仍待觀察。

此外，還有消息傳出，在成都生產的iPad生產線，因為缺料，產能被迫降載。

（校對/holly）

上海 半導體

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