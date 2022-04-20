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大陸能源局：雙碳目標不能盲目推進
對於當局的雙碳目標，大陸國家能源局總工程師向海平20日指出，雙碳目標的提出是一個很好的遠景目標，但目標的實現需要建立在新能源安全的基礎上，不能盲目推進、搞運動式雙碳。
在此之前，中共總書記習近平提出2030年碳達峰、2060年碳中和的「雙碳目標」後，去年下半年，大陸當局加碼「能耗雙控」，祭出限電、限產等措施，影響多地企業經營。
為進一步探討大陸當局的雙碳目標執行，在博鰲亞洲論壇2022年年會上，20日舉行「能源融合發展，共建綠色世界」分論壇，向海平發言時表示，未來綠色能源的發展主要體現在四個方面。
他說，第一，需要大力發展可再生能源，提升包括大力提升新能源的比重，進一步推動光電、風能、水電以及核電等能源形態，發展分布式能源以及微電網，同時配套式發展能源領域的科技創新，提高非化石能源比重。
第二，一定要注意在確保能源安全的前提下堅定不移實現雙碳目標。他說，雙碳目標的願景非常好，但不能盲目推進，需要建立在新能源安全的基礎上進行，不能搞運動式雙碳。
向海平強調，傳統能源的退出與新能源的推進需要做好平衡。
第三，向海平指出，能源行業內部需要提高能源行業的轉化效率，減少碳排放，能源行業自身需要與減排結合，帶頭做好雙碳減排；第四，做能源供給的能源行業需要與用能領域做好低碳的轉型發展，供給側和消費側需要雙向發力，才能最終達成雙碳目標的實現。
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