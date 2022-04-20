投資顧問：崑山封城對PCB廠商運營負面影響漸減

集微網消息，台灣IC載板廠商訢興今（20）日發佈公告稱，該公司位於崑山的兩座工廠配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月19日停工，其中，崑山鼎鑫電子有限公司自4月20日起依政府規定逐步恢復生產；訢興同泰科技(崑山)有限公司將維持停工，待當地政府進一步通知。



另外一家軟板廠商亞電發佈公告稱，本公司的子公司崑山雅森電子材料科技有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。亞電並預估部分訂單將遞延至五月出貨。

對此，據台媒《中央社》報道，投資顧問表示，觀察PCB產業，新台幣貶值可提升第2季獲利率，但部分需求減弱，且崑山市封城對於廠商運營負面影響漸減，5、6月應可追上出貨進度，ABF載板短期供需變化不大。