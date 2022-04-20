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額外降準兩碼 中國大陸央行今年將上繳結存利潤逾5兆元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國人民銀行（中國大陸央行）預計今年全年將總計上繳人民幣1.1兆多元結存利潤。香港中通社
中國人民銀行（中國大陸央行）預計今年全年將總計上繳人民幣1.1兆多元結存利潤。香港中通社

中國人民銀行（中國大陸央行）18日公布，為支持小微企業留抵退稅加速落地，已加快向中央財政上繳結存利潤，截至4月中旬已上繳人民幣6,000億元（約新台幣2兆7,600億元），主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，這相當於投放基礎貨幣人民幣6,000億元，和全面降準0.25個百分點基本相當。

人行表示，今年全年將總計上繳人民幣1.1兆多元（約新台幣5.06兆元）結存利潤，與其他貨幣政策操作相互配合，有力保持流動性合理充裕。

人行日前宣布，本月25日下調金融機構存款準備率0.25個百分點（一碼），將釋放長期資金約人民幣5,300億元。與此同時，人行今年全年總計上繳的結存利潤相當於降準兩碼，這反映中國大陸官方近期積極向市場注入流動性的意圖明顯。

據中新社報導，人行貨幣政策委員會委員王一鳴指出，央行上繳利潤效果勝過降準，有利於提振有效需求。他認為，央行上繳結存利潤主要用於留抵退稅和增加向地方政府轉移支付，直達實體經濟，切實增加市場主體手中的「真金白銀」，支持助企紓困、穩就業保民生。

王一鳴表示，人行上繳人民幣1.1兆多元近年結存利潤，有力支持中國大陸今年可用財力明顯增加，提升財政預算支出增長水平，對「穩增長」將起到重要作用。 　　

王一鳴稱，「從效果看，央行上繳的利潤勝過降準」。降準將增加商業銀行的可用資金，但不一定直接帶來信貸，而央行上繳的利潤將下沉基層、直達市場主體，實實在在增加市場主體開展經濟活動的收入，激發微觀主體活力，加大對保市場主體的支持。

人行早前曾表示，結存利潤主要來自過去幾年的外匯存底經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字。人行並強調，依法向中央財政上繳結存利潤，不會造成財政向央行透支。

東方金誠首席宏觀分析師王青對《證券日報》表示，央行向財政上繳利潤，並非財政貨幣化。後者通常是指財政部發行國債，主要由央行購買，且規模也遠大於央行利潤。

王青指出，人行這次向財政上繳利潤規模超過人民幣1兆元，是歷年收益的累積，平攤到每一年的規模仍然有限。

人民幣 實體經濟

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