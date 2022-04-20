日經：蘋果200大供應鏈廠商 半數遭上海封控波及

日經亞洲（Nikkei Asia）分析，蘋果公司200大供應鏈廠商當中，大約一半設在上海或周遭地區，受到近期新冠疫情封控和交通限制，正擾亂大量的商業活動。

日經分析蘋果最新供應商名單，發現超過70家公司的製造廠位於江蘇省，大部分位在最靠近上海的昆山和蘇州兩個城市。另外約30家公司在上海市設廠。

這些供應商包括iPhone第二大組裝廠和碩、iPad製造商仁寶，以及從顯示面板、印刷電路板（PCB〉、散熱器、電池到音效裝置的供應商。

例如，聲學元件供應商瑞聲科技、電子零件製造商Panasonic、面板製造商日本顯示器（JDI），都有廠房位於受疫情影響的蘇州。

上海有和碩及組裝Mac的廣達。昆山的蘋果供應廠商除了和碩、仁寶、欣興電子以外，還有南亞塑膠和散熱模組廠雙鴻。

蘋果每年都會公布供應鏈名單，涵蓋材料、生產和組裝98%支出。2021年版強調上海不只是知名金融中心，也是全球科技和汽車供應鏈的重心。這些廠商不只供貨給蘋果，也是 Google、微軟、英特爾、華為、小米和Oppo 合作廠商。

國內外企業警告，長期封鎖可能危及大陸經濟增長，並對汽車和科技行業造成巨大打擊。

大陸國務院副總理劉鶴18日宣布，物流業不得已等待核酸結果為由限制通行，要求發放足夠的統一通行證，上海和蘇州的地方政府也把數百家重要供應商納入所謂「白名單」，讓製造和物流活動逐步恢復。

上海和蘇州的地方政府也將數百家重要的電子、汽車和醫療供應商列入了所謂的「白名單」，並表示他們將能夠逐步恢復一些製造和物流活動。

蘋果一家日本電子元件供應商的消息人士指出，由於蘇州和上海的嚴重物流問題，在蘇州的工廠已經停止營運，而材料和零部件供應商也已暫停生產。

隸屬惠普某供應商的一名主管表示，這波混亂可能影響今年的年底購物季出貨，5月和6月是關鍵，如果生產趕不上海運，考量到塞港，可能錯過歐美的年底購物旺季，除非改以成本高很多的空運運送。

Counterpoint研究公司分析師Ivan Lam則認為，封控不只影響供應商和商品生產，也會衝擊需求。「大陸將繼續實行清零，因為年長者的疫苗施打率仍低。從需求面來看，上海封控之後，消費者支出明顯比今年初降溫。市場對智慧手機今年預估值可能再度下修幾個百分點。」