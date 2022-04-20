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友達蘇州廠用數位化防控 掌握人車鏈運轉

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
在疫情防控的嚴峻形勢下，友達蘇州廠運用數位化平台，把線下變為線上，實現對近萬名員工的高效精準防控。（截圖自蘇州廣播電視總台《蘇視頻》）
在疫情防控的嚴峻形勢下，友達蘇州廠運用數位化平台，把線下變為線上，實現對近萬名員工的高效精準防控。（截圖自蘇州廣播電視總台《蘇視頻》）

企業生產涉及人流、物流、信息流，在疫情防控的嚴峻形勢下，友達蘇州廠運用數位化平台，把線下變為線上，讓管理更加透明與簡單，實現對近萬名員工的高效精準防控，最大限度穩住供應鏈、產業鏈。

蘇州廣播電視總台報導，友達蘇州廠自主開發的防疫管控平台，與疫情防控行程卡進行數據對接。每天友達蘇州廠區9,000多名員工，都要在手機上準確填報健康信息，這個包含了30多道問題的問卷，最終匯集成員工信息大數據，透過後台人工智慧技術判讀，從而實現人員的精準分類管理，做到「全覆蓋、早預警」。

友達蘇州廠環境安全部經理汪志建表示，這個平台自動透過公司的系統聯動到入廠的門禁許可權，徹底從系統後台端防止管理疏漏，確保員工能夠行程單一，兩點一線來維持公司的出勤。

報導稱，隨著疫情形勢的不斷變化，貨運司機成了當前管控重點。為此，企業進一步開發上線了車輛防疫管理平台，對車輛從下高速到離開園區的每一個節點，都實現線上管理。

汪志建指出，對於貨車到底什麼時候進廠、什麼時候離開廠區，過去這些信息都是散點，現在透過這個系統能讓所有參與這個工作的人知道，這輛車目前處於什麼樣的狀態。

透過數位化平台，企業自身安全得到了有效保障。但對於供應鏈上的其他企業如何運作？友達光電稱，他們也為供應商劃分了風險等級。

汪志建表示，企業透過一張表可以及時瞭解人車物等等管理的狀況，賦予相應的紅綠燈號。他們會把友達的一些經驗跟做法做分享、做輔導，讓供應商能夠快速地滿足政策的要求，確保整個供應鏈的生產可持續。

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