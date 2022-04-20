停產逾三周特斯拉上海廠19日復工 損失約4.8萬輛產量

據新華社報導，特斯拉上海超級工廠19日復工，已有約8,000名員工到崗。特斯拉上海超級工廠生產製造高級總監宋鋼表示，產能會在接下來的三、四天內逐步回升，實現單班制滿產。

《財新網》引述申萬宏源研究報告指出，在特斯拉上海超級工廠停產期間，終端無車可交付，清明節當周特斯拉大陸全國交車僅158輛，銷量「斷崖」。特斯拉上海超級工廠停產損失約為每天2,000輛。按3月16日、17日停產2天，3月28日至4月18日停產22天計算，特斯拉上海超級工廠因官方防疫作為產量損失達到4.8萬輛。

新華社稱，汽車企業產業鏈長，對復工的要求較高。特斯拉在大陸中央相關部門及上海市經信委等多部門協助下，積極推動100多家零部件生產商的復工復產，並暢通物流。長三角一些省市也積極支持企業的復工復產，比如，江蘇省泰州市支持幫助特斯拉在當地的供應鏈企業復工復產並辦理運輸通行證。

特斯拉目前對到崗的員工實行每天一次抗原（快篩）加核酸檢測，同時，生產辦公區域嚴格進行消毒，嚴格做好防疫工作，確保安全生產。

特斯拉上海超級工廠是中國大陸第一家外商獨資整車製造企業。2021年，特斯拉上海超級工廠年度交付量達到48萬4,130輛，年比增長235%，占特斯拉全球2021年產能的51.7%。

另，人民日報報導，上海汽車集團股份有限公司19日也在上海臨港乘用車工廠，完成復工復產壓力測試下的首部整車下線生產。

報導稱，上汽臨港基地清查近400家供應商的產能、庫存、原材料等，密切關注下游供應商的人員動態、生產情況，盡可能協助支持其防疫復產工作。同時，對接政府相關部門，爭取盡快打通跨省市通行的綠色通道。