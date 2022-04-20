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中國LPR利率持平 連續三個月不變
中國人民銀行（中國大陸央行）公布，2022年4月20日貸款市場報價利率（LPR）一年期為3.7%，五年期以上為4.6%，均維持前值不變。
在此之前，上週中國大陸央行等量續做規模人民幣1,500億元的中期借貸便利（MLF）時，中標利率也保持不變。
這是繼去年12月、今年1月中國大陸兩度政策降息後，連續三個月維持LPR利率、MLF中標利率不變。
在此之前，中國大陸央行18日印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，共23條政策措施，提出要從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展三個方面，加強金融服務、加大支持實體經濟力度。
通知並提到，中國大陸央行持續加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵退稅加速落實，截至4月中旬，已上繳結存利潤人民幣6,000億元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣人民幣6,000億元，與全面降準0.25個百分點基本相當。
4月15日，人民銀行已進一步宣布全面降準0.25個百分點，預計再投放長期資金約人民幣5,300億元，25日生效。
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