中國LPR利率持平 連續三個月不變

三年前在年度財報會議上，被問及對新竄起的中國大陸快時尚品牌SHEIN的看法時，英國時尚電商Boohoo的管理團隊爆出了一陣笑聲。Boohoo執行董事長卡瑪尼（Mahmud Kamani）玩笑般地回應

2022-04-20 10:01