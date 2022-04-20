違反「八項規定」 光大證券董事長等6名黨委委員被問責

據上海《第一財經》報導，大陸國有大型券商—光大證券一、二把手在內的公司全部六名黨委委員均遭問責。其中，光大證券黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，降為光大集團部門副職，相關職務將另行安排。光大證券「二把手」監事長劉濟平被處留黨察看一年，降為光大證券部門副職。

另，光大證券總裁兼執行董事劉秋明遭誡勉談話；公司紀委書記范洪波被給予警告處分，公司副總裁王忠、梅鍵則被批評教育。

報導引述知情人士說法指出，「18日上午集團黨委會宣布了上述決定，上述六名均為公司黨委委員，而光大證券的全部黨委委員，就是這六個人了，全部被問責了。」

知情人士透露，上述人員被問責，主要系因違反中共中央「八項規定」精神。今年2月22日公布的中共中央第五巡視組對光大集團巡視的反饋意見指出，光大集團部分直管企業違反中共中央八項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出，防範化解重大風險隱患存在差距，內部治理體系有短板等問題。

「八項規定」是中共總書記習近平上任後，於2012年12月4日經中共中央政治局審議通過的「改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定」，主要內容是：到基層調研切忌搞形式主義，要輕車簡從、減少陪同、簡化接待；精簡會議活動，嚴格控制以中央名義召開的各類全國性會議和舉行的重大活動；厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政有關規定，嚴格執行住房、車輛配備等有關工作和生活待遇的規定。