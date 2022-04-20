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中國大陸日增1萬7,319例新冠感染 3月以來逾51萬人染疫

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸本土新冠疫情嚴峻。新華社
中國大陸本土新冠疫情嚴峻。新華社

據中國大陸國家衛健委通報，19日，全中國大陸新增本土新冠肺炎確診病例2,753例、本土無症狀感染者1萬7,066例，合共1萬7,319例。統計數據顯示，3月以來，全中國大陸累計報告本土感染者已超過50萬例，涉及除西藏以外的所有省份。

中國大陸國家衛健委通報，19日0到24時，全中國大陸新增本土確診者2,753例，上海2,494例最多，其他包括吉林133例，黑龍江45例，江西25例，廣東14例，山西9例，江蘇8例，浙江8例，陝西5例，河南3例，湖南3例，北京2例，福建2例，河北1例，青海1例。

本土無症狀感染者方面，19日共新增1萬7,066例，其中上海1萬6,407例最多，吉林262例，江蘇95例，河北61例，安徽48例，浙江47例，黑龍江28例，江西28例，山東25例，山西21例，河南13例，遼寧9例，廣東6例，廣西6例，雲南5例，湖北4例，青海1例。

目前，中國大陸現有確診病例3萬773例（其中重症病例116例），疑似病例6例，尚在醫學觀察的密切接觸者41萬2,624人。

中國大陸國家衛健委19日在國務院記者會上表示，自3月1日起至4月18日，全中國大陸報告本土感染者49萬7,214例，波及除西藏外的所有省份。若加上今日通報病例，3月1日起至4月19日，全中國大陸共報告新增本土感染者51萬4,533例。

中國大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，近一段時間，全國疫情形勢呈現逐漸趨穩態勢，但地區之間交叉輸入影響明顯，各地動態清零的任務十分艱鉅。他說，河北、江蘇、浙江、安徽、廣東、福建、遼寧等省疫情總體趨於平穩。

中國大陸國家衛健委重申，要繼續堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零不猶豫、不動搖，抓實抓細疫情防控各項舉措，儘早實現社會面清零目標。

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