預計中國大陸2022年成世界第一大煉油國 「大而不強」隱憂現

中國大陸國家高端智庫「中國石油集團經濟技術研究院」於12日發布最新版年度《國內外油氣行業發展報告》。報告指出，中國大陸煉油能力增長，2021年已追趕上美國，達到每年9.1億噸，預計2022年仍將延續煉油較快增長態勢；此外，去年中國大陸乙烯產能每年增850萬噸，乙烯當量自給率大幅提高到66.2%。預計2022年中國大陸將成為世界第一大煉油和乙烯生產國，但「大而不強」、煉油能力過剩將制約中國大陸煉化行業有效發展。

報告指出，2022年中國大陸國內外油氣行業發展主基調將延續2021年的「恢復和轉型」，但大國博弈愈演愈烈和重大地緣政治衝突影響持續發酵，國際環境更加錯綜複雜嚴峻，不穩定性、不確定性陡升成為年度重要特點，其中的「風險」問題將成為全行業需防範的重要內容。

中國大陸2021年石油「表觀消費量」（產量加上淨進口量）呈現近年來少見的負增長，石油對外依存度降至72.2%；預計2022年中國大陸石油消費增長由負轉正，對外依存度將再次恢復增長。同期，中國大陸天然氣消費增長12%，對外依存度升至46%；預計2022年天然氣消費增速放緩。

報告指出，經歷2020年的至暗時刻，2021年油氣行業整體回暖，石油公司走出困境，經營業績指標全面大幅回升。隨著各國提出碳中和目標和相關承諾，石油公司轉型發展明顯提速，上游重心「油轉氣」，下游重心「油轉化」，根據公司自身實際，有選擇地規模發展新能源業務成為石油企業轉型發展的大趨勢。

《國內外油氣行業發展報告》為2008年首次出版，已連續14年發布。多年來，中國石油集團經濟技術研究院持續組織數十位專家和研究骨幹跟蹤分析國內外油氣行業發展，剖析重大事件和熱點問題，形成對油氣行業發展態勢的認識和判斷。