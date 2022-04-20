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一帶一路發威 新疆出口成長50%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
新疆與一帶一路沿線國家進出口增長。圖為新疆缽施然智能農機股份有限公司採棉機生產車間，工人對即將出廠的採棉機進行檢查。（新華社）
新疆與一帶一路沿線國家進出口增長。圖為新疆缽施然智能農機股份有限公司採棉機生產車間，工人對即將出廠的採棉機進行檢查。（新華社）

今年一季度，新疆外貿開局良好，進出口總值378.3億元（人民幣，下同），較上年同期增長34.9%，高於大陸全國增速24.2個百分點。其中，出口313.5億元，增長50%，高於大陸全國增速36.6個百分點。3月當月新疆進出口實現同環比「雙增」，貿易增長態勢趨鞏固。

中新社報導，根據烏魯木齊海關消息，一季度，新疆與一帶一路沿線國家進出口增長近五成。新疆對一帶一路沿線國家和RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）國家進出口達到349.1億元、24.3億元，分別增長49.8%、35.3%，高於同期新疆外貿增速14.9、0.4個百分點。

受哈薩克通關政策影響，部分出口繞道至吉爾吉斯，後轉運至哈薩克，新疆對哈出口貿易額延續下行態勢。首季度，新疆對吉爾吉斯貿易值激增。其中，出口145.9億元，增長11.6倍，占新疆外貿進出口總值38.6%。吉爾吉斯成為新疆第一大貿易夥伴。

首季度，新疆12個地州市實現外貿進出口正增長。烏魯木齊市、喀什地區作為新疆外貿「頭雁」，分別增長31.9%、171.4%，合計占新疆外貿進出口總值47.5%。同期，新疆4個綜合保稅區進出口貿易值增長117.6%。

新疆 吉爾吉斯 一帶一路

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