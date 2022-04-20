陸穩增長 首季基建投資成長8.5%

今年以來，中國大陸力促有效投資，增長穩定器作用已逐步凸顯。根據大陸國家統計局18日公布的數據顯示，一季度大陸國內生產總值27兆178億元（人民幣，下同），同比增長4.8%，大陸全國固定資產投資10兆4872億元，同比增長9.3%。

中新社報導，針對這一數據，華興資本首席策略分析師龐溟分析，作為穩預期、穩增長的打底和抓手，一季度固定資產投資同比增長9.3%，主要受到製造業投資同比強勁增長15.6%的帶動，基礎設施投資同比穩步增長8.5%。

紅塔證券首席經濟學家李奇霖指出，在財政政策發力且節奏前置的時候，一季度基礎設施投資同比增長8.5%，增速再度走高。

「總的來看，政府發力意願強、項目準備充裕以及資金充足等共同推動了一季度基建的高增。在國內外經濟形勢更趨複雜嚴峻，國內經濟發展面臨新挑戰，經濟下行壓力進一步加大的時候，政府穩增長的動力在不斷加強。」李奇霖說。

大陸政府工作報告提出，要積極擴大有效投資，適度超前開展基礎設施投資。今年以來，各地積極推進重大項目開工建設，帶動投資較快增長，而這與地方政府專項債券發行提前緊密相關。

據瞭解，一季度，提前下達的專項債券額度大部分已發行完畢。目前，用於項目建設的專項債券額度已全部下達。今年已發行專項債券資金支持的項目，初步統計開工率已達到75%。

「專項債拉動投資見到了效果。」中國財政科學研究院研究員、前副院長白景明說。

他分析，固定資產投資增速超過GDP，投資增長態勢良好。其中，第二產業投資增長16.1%，這說明實體經濟發展穩固。工業產業結構齊全、製造業體系健全，工業經濟繼續得到鞏固，經濟發展韌性強。

值得注意的是，當天公布的投資數據還有一大亮點，即高技術產業投資增長27.0%。中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任劉玉書指出，一季度高技術產業投資增長較快有兩方面原因，一方面是各地在積極推動打破民營企業的投資限制。另一方面，2月以來，大陸「東數西算」建設工作全面啟動，正式進入實施階段，也給整個高技術產業投資帶來了新的亮點。