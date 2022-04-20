江蘇推22條紓困 鎖定中小企業

根據江蘇省政府18日召開的記者會消息，面對當前疫情多點散發給經濟造成的影響，該省端出22條政策禮包，精準為企業雪中送炭。

中新社報導，當天，江蘇省發展和改革委員會副主任林康解讀了新近發布的《關於有效應對疫情新變化新衝擊進一步助企紓困政策措施》（政策措施）。

江蘇是大陸東部沿海的經濟大省，2021年GDP突破11兆元（人民幣，下同），外資企業、中小企業以及服務業企業密佈。為此，江蘇本次提出了系列更具針對性、更大力度的支持政策。

林康表示，今年2月以來，江蘇已推出一系列助企紓困的政策措施，全力保持經濟平穩運行。但3月以來，該省疫情呈現多點散發態勢，經濟運行短期波動加大，供給和需求兩端承壓，有些突發因素超出預期，給當前經濟平穩運行帶來了新衝擊新挑戰。4月以來，外防輸入壓力變大，形勢更加嚴峻複雜。

為此，江蘇向重點企業定向投放政策禮包。林康認為，與以往的撒網式支持政策相比，本次的22條政策主要是針對疫情的階段性影響，聚焦特殊困難行業。

本次《政策措施》更加「短平快」，突出了階段性紓困措施。比如，對參與疫情防控期間為生產生活物資提供保障的物流企業和重點農產品批發市場給予定額補助，對住宿餐飲等行業的防疫物資、消殺服務等支出給予適當補助。

在社保政策方面，階段性緩繳失業保險的政策被擴大到江蘇省內餐飲、零售、旅遊等5個特困行業。

文件特別對部分行業提出重點針對性支持。《政策措施》明確，對受疫情衝擊較大的交通物流、餐飲、零售、文化旅遊、電影、會展等產業，要從加大補貼、促進消費、提高返還費用、提高預付比例等多個方面，給予重點支持。

疫情以來，中小企業在產業鏈中首當其衝，江蘇省財政特別設立專項基金，引導銀行增大對這一群體的授信。江蘇省財政廳副廳長徐洪林說，針對中小企業的貸款貴、貸款難，該省特別設立了普惠金融發展風險補充基金。通過基金，由財政來承擔大部分的貸款風險。目前已向15000多戶的中小微企業和農業企業投放優惠貸款570億元。