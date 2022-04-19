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上海市經信委：企業復工難點在於物流運輸、產業鏈配套

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海市經濟信息化委總工程師張宏韜（東方網）
上海市經濟信息化委總工程師張宏韜（東方網）

上海持續推進企業復工復產，在此之中遇到一些難點需要解決。上海市經濟信息化委總工程師張宏韜在4月19日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會指出，隨著復工復產工作的部署和推進，發現企業復工中遇到的難點具有一些共性問題，主要集中在物流、產業鏈配套和人員返崗方面。

據香港文匯網，張宏韜表示，復工復產是動態的、滾動的過程，會隨著疫情防控形勢來逐步調整。目前存在的共性問題中，人員返崗存在難處，若企業大多數員工處於防範區，返崗相對比較順利，但也有些關鍵崗位的員工居住地內有陽性病例，不具備返崗條件，這就需要企業調配其他人員來解決；還有產業鏈配套問題導致主機企業可以復工，但零部件配套企業還不具備條件；此外物流倉儲這些條件也需要逐步配套適應，這些問題都需要做大量協調工作，有的要尋找可替換的方案。

談及復工復產的防控措施，張宏韜表示，本輪疫情特別是3月中下旬以來，上海已有1000多家企業在保持封閉生產狀態。上海吸收自3月以來一直在封閉生產的企業防控經驗，以及兄弟省市在疫情防控過程中一些好的做法。將廠區進行分級分區分類的管理，把中高風險地區和低風險地區分開，同一標準的風險區域劃分小單元，實行分格管理，盡量減少區域人員流動。

對於已經連續生產的企業，如有新員工補充進來，要進行觀察靜默期，和原有員工不直接進行接觸，交叉的混編。他還強調，各方要共同支持企業復工復產，無論是政府、行業組織、屬地管理部門、園區和社會各個方面都要行動起來，支持企業渡難關、保發展。

上海 疫情

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