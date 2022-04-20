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內蒙高科技創業沃土 港商10年有成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

儘管吳葵生謙稱自己的普通話（國語）不夠標準，但與陸媒互動時，他咬字清晰、表達流暢。吳葵生認為，這是61歲的他扎根內蒙古自治區十年的最大變化。

中新社報導，2011年吳葵生作為香港商界成功人士，應內蒙古自治區政府邀請北上創業，先後在和林格爾縣成立新材料及科技公司。

當時，吳葵生是在對新材料產業非常陌生的情況下，僅通過請教專家學者，用時一年就生產出50萬千伏碳纖維複合芯導線，這在商界創下了奇蹟。2013年，他帶領團隊成功研發出的納米（奈米）抗擦墨技術，突破了標識容易擦除、篡改的難題，被業界譽為革命性創舉。

「可以肯定的是，這一技術走在了世界前列。」吳葵生說。他在內蒙古投資創業十年，也證明內蒙古是高科技創業的沃土。他說，2018年團隊成功研發出物聯網超微功耗傳感器芯片（晶片）「蒙芯」，具有「超微功耗、無線無源、自組網」三大核心技術，是世界首個可應用於重大基礎設施全生命周期實時在線監測的晶片。

他建議內蒙古旅遊業要想有高質量發展，需要添加點5G元素。認為通過5G+無人機技術，可為遊客提供個性化航拍服務、無人機編隊燈光秀等多種個性化服務。

內蒙古 創業 自治區

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