陸3月失業率略升 整體就業穩定

面對國際環境更趨複雜嚴峻和大陸疫情頻發帶來的多重考驗，一季度大陸國民經濟開局總體平穩。就業方面，儘管受疫情衝擊影響，3月份大陸城鎮調查失業率有所上升，但就業形勢總體保持基本穩定。

中新社報導，大陸國家統計局18日披露的國民經濟運行數據顯示，一季度，大陸全國城鎮新增就業285萬人，城鎮調查失業率平均值為5.5%。3月份，城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。

「從就業看，儘管受疫情衝擊影響，3月份全國城鎮調查失業率有所上升，但總的看，就業總體穩定的格局沒有改變。一季度，全國城鎮調查失業率平均為5.5%，與上年同期基本持平。」大陸國家統計局發言人付淩暉表示。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢指出，從數據上看，大陸就業總量繼續修復。2022年一季度城鎮新增就業285萬人，儘管低於2021年同期數據，但和2020年相比，就業數據在連續回升。

一季度大陸就業實現總體穩定，但展望全年壓力不小。據官方預計，今年大陸城鎮新增勞動力約1600萬，創多年來新高。大學畢業生預計1076萬，也是歷年最高。

談到今年就業形勢時，付淩暉也坦言，今年以來，國際形勢確實複雜嚴峻，大陸疫情影響持續，對就業造成了一定壓力。

他分析稱，從月度走勢看，大陸全國城鎮失業率有所升高。其中，3月以來，受大陸疫情影響，部分人群就業難度增加，3月城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。「這反映出企業的生產經營困難有所增加，就業壓力有所加大。」

針對今年嚴峻的就業形勢，官方在今年全國兩會期間已作出指示。在政府工作報告中，官方多次提及穩就業，並強調各地要強化就業優先政策，落穩落實就業舉措，千方百計穩定和擴大就業。最近的大陸國務院常務會議也屢次強調就業重要性。

今年大陸提出5.5%左右的經濟增速目標，大陸國務院參事室特約研究員姚景源說，這一目標的設定離不開就業因素的考量。他分析，今年城鎮新增就業目標是1100萬人以上，按近幾年的經驗數據，GDP每增長一個百分點可實現新增就業180萬到220萬人。因此，今年要完成1100萬新增就業目標，經濟增速就不能低於5%。

如何才能更好地穩就業？姚景源說，最重要的就是要穩市場主體。市場主體有了活力，經濟增長速度就能穩住，就能吸納就業。