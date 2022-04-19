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一帶一路對接「草原之路」 陸企建蒙古530公里輸油管

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防工業系統的國企「中國北方工業有限公司」，與蒙古簽約，建設530公里長的輸油管。（新華社）
大陸國防工業系統的國企「中國北方工業有限公司」，與蒙古簽約，建設530公里長的輸油管。（新華社）

中國大陸的「一帶一路」戰略仍在積極推行，4月18日，大陸國企與蒙古國簽約，將負責建造530公里長的輸油管道。

據蒙通社19日報導，大陸國有企業「中國北方工業」在18日於蒙古簽訂合作協議，參與蒙古東方省油田到東戈壁省阿勒坦希雷縣煉油廠、一條530公里長的輸油管道建設。

據報導，協議寫明「中國北方工業有限公司」將在煉油廠投產前三年內，完成原油輸送管道的建設工程，該工程所需的融資在專案建設期間內，以「額爾登斯塔旺陶拉蓋有限公司」開採的煤炭來完成。此外，蒙古國企「蒙古國煉油廠」將主導完成上述建設設計圖案、工程和施工並落實全過程進行監督。

簽約各方包含：蒙古礦業與重工業部國務秘書嘎．納尼丁札爾嘎勒、「蒙古國煉油廠」執行經理達·阿勒坦策策格、專案融資者「額爾登斯塔旺陶拉蓋有限公司」執行經理巴．鋼呼亞格。

蒙古國於2014年提出「草原之路」計畫，由五個項目組成，包含連接中俄的997公里高速公路，1100公里電氣化鐵路，擴展跨蒙古鐵路、天然氣管道和石油管道。此次簽約的是東方省到東戈壁省輸油管，位於蒙古東部區域，緊鄰大陸的內蒙古地區，而位於東戈壁省的阿勒坦希雷縣煉油廠則是蒙古第一個大煉油廠，由印度協助建設。

內蒙古 一帶一路 印度

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