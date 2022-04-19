募資最高1480億元今年A股最大規模 中海油公告21日上市

中國大陸「三桶油」之一的中國海洋石油公司（600938.SH，簡稱中海油）19日公告，公司股票將於4月21日在上海證券交易所上市。據了解，中海油此次IPO募資金額，最高可達人民幣322.9億元（約新台幣1480億元），規模為今年A股最大。

中海油19日晚間公告，「公司股票將於4月21日在上海證券交易所上市。」

在此之前，中海油於12日啟動申購，發行價為人民幣10.8元。在超額配售選擇權行使前，中國海油此次IPO募資金額為人民幣280.8億元，若超額配售選擇權全額行使，募集資金總額最高為人民幣322.9億元。

值得注意的是，18日晚間，中海油披露申購結果顯示，線上、線下投資者共計放棄認購2248萬股，總金額約人民幣2.43億元，佔超額配售選擇權全額行使後發行規模的0.7519%。

據財聯社報導，中海油的棄購金額為2016年大陸信用申購制度實施以來，A股史上棄購規模排名七的新股，以致中海油上市後，是否步上近兩年A股市場上，多個新股上市即「破發」的後塵，備受外界關注。

另3月30日，中海油在港交所發布2021年度業績報告顯示，去年全年，中海油營收達人民幣2,461.11億元，年增58.4%，淨利為人民幣703.07億元（約新台幣3,163億元），年成長181.7%，創歷史最佳。