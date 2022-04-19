快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

募資最高1480億元今年A股最大規模 中海油公告21日上市

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
3月26日，中國海油渤中19-6凝析氣田一期開發工程項目在青島開工。取自澎湃新聞
3月26日，中國海油渤中19-6凝析氣田一期開發工程項目在青島開工。取自澎湃新聞

中國大陸「三桶油」之一的中國海洋石油公司（600938.SH，簡稱中海油）19日公告，公司股票將於4月21日在上海證券交易所上市。據了解，中海油此次IPO募資金額，最高可達人民幣322.9億元（約新台幣1480億元），規模為今年A股最大。

中海油19日晚間公告，「公司股票將於4月21日在上海證券交易所上市。」

在此之前，中海油於12日啟動申購，發行價為人民幣10.8元。在超額配售選擇權行使前，中國海油此次IPO募資金額為人民幣280.8億元，若超額配售選擇權全額行使，募集資金總額最高為人民幣322.9億元。

值得注意的是，18日晚間，中海油披露申購結果顯示，線上、線下投資者共計放棄認購2248萬股，總金額約人民幣2.43億元，佔超額配售選擇權全額行使後發行規模的0.7519%。

據財聯社報導，中海油的棄購金額為2016年大陸信用申購制度實施以來，A股史上棄購規模排名七的新股，以致中海油上市後，是否步上近兩年A股市場上，多個新股上市即「破發」的後塵，備受外界關注。

另3月30日，中海油在港交所發布2021年度業績報告顯示，去年全年，中海油營收達人民幣2,461.11億元，年增58.4%，淨利為人民幣703.07億元（約新台幣3,163億元），年成長181.7%，創歷史最佳。

上海 IPO A股

延伸閱讀

獨／飛上海重災區也不打疫苗 「魯冰花」女星張瑞竹曝原因

力拚上海20日社會面清零 李強：工作要搶時間

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道

擔心隔離條件不佳 上海家屬籲：老人別轉方艙

相關新聞

違反「八項規定」 光大證券董事長等6名黨委委員被問責

據上海《第一財經》報導，大陸國有大型券商—光大證券一、二把手在內的公司全部六名黨委委員均遭問責。其中，光大證券黨委書記閆...

停產逾三周特斯拉上海廠19日復工 損失約4.8萬輛產量

據新華社報導，特斯拉上海超級工廠19日復工，已有約8,000名員工到崗。特斯拉上海超級工廠生產製造高級總監宋鋼表示，產能...

中國LPR利率持平 連續三個月不變

中國人民銀行（中國大陸央行）公布，2022年4月20日貸款市場報價利率（LPR）一年期為3.7%，五年期以上為4.6%，均維...

陸SHEIN掀快時尚風暴

三年前在年度財報會議上，被問及對新竄起的中國大陸快時尚品牌SHEIN的看法時，英國時尚電商Boohoo的管理團隊爆出了一陣笑聲。Boohoo執行董事長卡瑪尼（Mahmud Kamani）玩笑般地回應

康師傅能靠帶文件賣麵 爬出「酸菜土坑」嗎？

自央視「3.15打假晚會」曝光康師傅的老罈酸菜產品是「土坑酸菜」，導致該系列產品從各大門市下架後，近期又迅速地在部分地區包括昆明、上海等地恢復上架

中國大陸日增1萬7,319例新冠感染 3月以來逾51萬人染疫

據中國大陸國家衛健委通報，19日，全中國大陸新增本土新冠肺炎確診病例2,753例、本土無症狀感染者1萬7,066例，合共1萬7,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。