陸工信部：多措並舉打通產業鏈、供應鏈堵點卡點

大陸工信部新聞發言人羅俊傑19日表示，3月大陸工業經濟確實湧現新的問題、新的挑戰，比如產業鏈、供應鏈出現堵點卡點、中小微企業生產經營出現一些困難、大宗原物料價格依然在高位波動等，將做好推動政策落地、多措並舉打通產業鏈、供應鏈堵點卡點及加快重大項目投資挖掘新型消費潛力等方面的工作。

澎湃新聞報導，羅俊傑指出，一些指標出現放緩，下行壓力加大。但同時也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、恢復發展的總體態勢也沒有改變，提振工業經濟仍然具有堅實的基礎。

他說，「我們相信，出現的困難和問題是一時的困難、一時的問題，只要努力、同心協力去解決，辦法總比困難多。」

羅俊傑表示，大陸工信部將加強前瞻性預判，做好跨周期調節，實施精準性對沖，著力促進工業經濟平穩運行和提質升級，努力實現第二季的平穩接續，為穩定宏觀經濟大盤提供堅實支撐，有幾個方面工作。

第一，抓緊抓實推動政策落地。要加強統籌協調，大力推動已頒布的若干政策落地見效；將工業穩增長作為重點內容，按月通報各地區工業經濟主要指標，壓緊、壓實地方責任。同時，針對情勢變化，工信部也在研究儲備一些工業穩增長的接續政策措施。

第二，多措並舉打通產業鏈、供應鏈堵點卡點。建立重點產業鏈、供應鏈企業「白名單」制度，透過加強部省協同和跨區域協調，確保重點產業鏈供應鏈的穩定暢通；加大重要原物料保供穩價力度；繼續實施汽車晶片攻堅行動，全力提升晶片供給能力，推進龍頭企業強鏈補鏈，積極幫助企業協調解決要素保障等困難問題。

第三，千方百計幫扶中小企業渡過難關。工信部將著力推動落實已頒布的助企、惠企政策；會同相關部門研究進一步幫扶中小微企業的政策舉措，營造有利於中小微企業發展的良好環境；聯合相關部門開展涉企「三亂」問題專項整治行動，深入推進防範和化解拖欠中小企業帳款工作。

第四，加快重大項目投資挖掘新型消費潛力。推進製造業「十四五」規劃重大工程和項目的加快落地實施；完善新一輪新能源汽車下鄉活動，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點；加快5G技術與能源、教育、文旅等垂直行業融合應用，大力挖掘消費潛力。