聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸第一季工業增加值年增6.5% 呈逐季回升態勢
大陸工信部新聞發言人羅俊傑19日表示，大陸第一季規模以上工業增加值年增長6.5%，高於去年第四季2.6個百分點，呈現逐季回升的良好態勢。
澎湃新聞報導，羅俊傑在19日大陸國新辦舉行的記者會上表示，大陸工業經濟主要指標平穩增長，整體處於合理區間。第一季規模以上工業增加值年增6.5%，高於去年第四季2.6個百分點，呈現逐季回升的良好態勢。
其中，製造業增加值年增6.2%，製造業增加值占GDP的比重達28.9%，較去年同期提高1.3個百分點，為2016年以來最高值；工業出口帶動作用持續增強，第一季規模以上工業企業出口交貨值年增14.4%；製造業投資明顯回升，第一季製造業投資年增長15.6%。
羅俊傑指出，多數行業增長加快，工業企穩回升提速。第一季41個工業大類行業中39個增加值較去年同期呈現增長。裝備製造業增加值年增8.1%，快於全部規模以上工業1.6個百分點；電子製造業增加值增長12.7%，延續去年以來的雙位數增長態勢；消費品製造業增加值增長8.1%，恢復步伐明顯加快。而疫情防控需求拉動醫藥行業增加值年增11.8%。
此外，大陸中小企業經濟運行開局平穩。第一季規模以上中小工業企業增加值年增7.8%，高於整體工業1.3個百分點。
他強調，要落實中小企業紓困幫扶系列政策，推動減稅降費、金融信貸、穩崗擴崗等政策措施加快落地，健全清理拖欠中小企業帳款工作機制，中小企業發展環境進一步優化；研究制定優質中小企業梯度培育認定管理辦法，組織開展製造業單項冠軍企業（產品）培育遴選，推動中小企業專精特新發展；研究制定促進大中小企業融通創新「攜手」行動計畫，營造中小企業發展良好生態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言