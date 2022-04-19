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陸第一季工業增加值年增6.5% 呈逐季回升態勢

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸工信部新聞發言人羅俊傑19日表示，大陸第一季規模以上工業增加值年增長6.5%，高於去年第四季2.6個百分點。（圖／取自界面新聞）
大陸工信部新聞發言人羅俊傑19日表示，大陸第一季規模以上工業增加值年增長6.5%，高於去年第四季2.6個百分點。（圖／取自界面新聞）

大陸工信部新聞發言人羅俊傑19日表示，大陸第一季規模以上工業增加值年增長6.5%，高於去年第四季2.6個百分點，呈現逐季回升的良好態勢。

澎湃新聞報導，羅俊傑在19日大陸國新辦舉行的記者會上表示，大陸工業經濟主要指標平穩增長，整體處於合理區間。第一季規模以上工業增加值年增6.5%，高於去年第四季2.6個百分點，呈現逐季回升的良好態勢。

其中，製造業增加值年增6.2%，製造業增加值占GDP的比重達28.9%，較去年同期提高1.3個百分點，為2016年以來最高值；工業出口帶動作用持續增強，第一季規模以上工業企業出口交貨值年增14.4%；製造業投資明顯回升，第一季製造業投資年增長15.6%。

羅俊傑指出，多數行業增長加快，工業企穩回升提速。第一季41個工業大類行業中39個增加值較去年同期呈現增長。裝備製造業增加值年增8.1%，快於全部規模以上工業1.6個百分點；電子製造業增加值增長12.7%，延續去年以來的雙位數增長態勢；消費品製造業增加值增長8.1%，恢復步伐明顯加快。而疫情防控需求拉動醫藥行業增加值年增11.8%。

此外，大陸中小企業經濟運行開局平穩。第一季規模以上中小工業企業增加值年增7.8%，高於整體工業1.3個百分點。

他強調，要落實中小企業紓困幫扶系列政策，推動減稅降費、金融信貸、穩崗擴崗等政策措施加快落地，健全清理拖欠中小企業帳款工作機制，中小企業發展環境進一步優化；研究制定優質中小企業梯度培育認定管理辦法，組織開展製造業單項冠軍企業（產品）培育遴選，推動中小企業專精特新發展；研究制定促進大中小企業融通創新「攜手」行動計畫，營造中小企業發展良好生態。

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