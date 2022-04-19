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特斯拉上海工廠復工？ 已有員工報到、供應商正閉環生產

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
消息指特斯拉上海工廠於18日恢復生產，工廠內部已經有拖著行李的員工報到。（圖／取自上觀新聞）
消息指特斯拉上海工廠於18日恢復生產，工廠內部已經有拖著行李的員工報到。（圖／取自上觀新聞）

有消息指出，特斯拉上海工廠於18日恢復生產，透過無人機可以看到，工廠內部已經有拖著行李的員工報到，並且有幾名員工正在移動特斯拉Model3的車架。據臨港地區一名特斯拉供應商透露，他們正在閉環條件下進行特斯拉配件生產。

上觀新聞報導，在工廠周圍的馬路上，還有幾名員工正在移動特斯拉Model3的車架，少量車輛在廠區內行進，廠區內停滿了等待交付的特斯拉車輛。

此外，還發現了一輛正在行駛中帶有特斯拉標誌的巴士。

據特斯拉披露的財報顯示，去年特斯拉上海工廠汽車交付量逾48萬，超過北美冠軍──特斯拉加州工廠，約45萬。

今年4月2日，特斯拉發布今年第一季交付報告，第一季特斯拉全球交付量超過31萬輛，其中1月上海超級工廠出口量達到4萬500輛，2月出口量為3萬3315輛，為中國智造在國際舞台上再擴戰果。同時，1月和2月特斯拉還以5萬9846輛和5萬6515輛的中國大陸國內銷量，穩居「5萬俱樂部」。

上海疫情嚴峻，當局仍採取嚴格的防疫措施。澎湃新聞報導，3月17日，特斯拉中國曾表示：「我們積極配合政府要求進行核酸檢測等防疫要求，同時盡最大努力保障生產，共克難關。」

3月28日，特斯拉中國稱，特斯拉始終堅持履行防疫主體責任，嚴格落實各項疫情防控要求，隨時根據政府的防疫政策來安排工作。

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