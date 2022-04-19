陸紐自貿協定升級 減稅通關快

中國大陸-紐西蘭自由貿易協定升級議定書7日正式生效。中紐人士表示，新的關稅減免、通關便利措施、更大領域開放等將為兩國貿易帶來更多便利和實惠。

新華社報導，一艘滿載紐西蘭佳沛公司逾5000噸奇異果的貨輪，10日抵達浙江台州大麥嶼港。佳沛公司對外事務負責人邁克爾．福克斯興奮地說，公司計畫全年向中國大陸市場運送20艘貨輪的奇異果。

紐西蘭佳沛公司是全球最大的奇異果生產和銷售企業。福克斯表示，受惠於自貿協定相關條款，佳沛奇異果得以確保在全程冷鏈條件下快速通關，作為進口鮮果，保證了在大陸消費者面前呈現的品質。

紐西蘭乳製品行業龍頭企業恒天然集團貿易戰略全球總經理賈絲廷．阿羅爾，對雙邊自貿協定升級表示歡迎和讚賞。阿羅爾說，根據該協定，到2024年1月，所有紐西蘭乳製品都有機會享受優惠政策進入大陸市場，紐西蘭作為全球乳製品主要出口國之一受惠良多。

紐西蘭峽灣龍蝦公司也為拓展大陸市場「摩拳擦掌」，早早為大陸「十一」黃金周的龍蝦消費調整和分配資源。該公司總經理安德魯．哈維說，對今年大陸的龍蝦消費市場充滿期待。

今年是中紐建交50周年。中國大陸駐紐西蘭大使館經濟商務參贊黃岳峰表示，雙邊自貿協定升級，不僅體現兩國貿易往來的韌性和潛力，更表明雙方在合作基礎上致力於多邊主義和自由貿易的決心。他指出，中國大陸市場日益成為不少紐西蘭企業的戰略性市場，雙邊貿易合作會有更廣闊的未來。