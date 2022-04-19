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助力陸雙碳目標 綠色金融是關鍵

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「碳中和是一個（典）範式變革。大陸從碳達峰到碳中和只有30年的時間，這意味著碳中和將帶來整個經濟結構劇烈且深刻的變化。在這過程中，金融將起到關鍵作用。」北京清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民16日在北京清華大學說道。

中新社報導，從2020年9月大陸明確提出碳達峰碳中和目標至今已一年有餘。一年多來，碳中和呼聲越來越高，然而，在碳中和轉型過程中，綠色金融應如何發揮作用？

在當天舉辦的2022清華五道口全球金融論壇上，多位專家圍繞雙碳目標下的綠色金融發展進行深入探討。

朱民分析，從增量上講，金融為碳中和提供規模巨大、期限長、風險高的零碳金融融資。「估計能源融資將達185兆元人民幣，這是相當大規模的投資。」

增量的投資很大，但存量的挑戰也很大。朱民說，在碳中和轉型過程中會重新定義資產價格，而官方、產業、公司、金融機構、居民的資產負債表都會隨之發生變化。大陸如此龐大的資產規模要經歷資產價格重塑是一件大事。在此過程中，管理碳中和轉型的金融風險就特別重要。

實現雙碳目標，需要建立高效的綠色金融投融資體系，幫助資源進行最優配置。據北京清華大學五道口金融學院副院長、金融學講席教授張曉燕指出，綠色信貸是當前綠色金融市場中規模最大的綠色金融產品。考慮到目前綠色信貸占總貸款的額度仍較小，所以大陸有巨大前進空間。

正如能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥所說，應對氣候變化和保護環境已是支持經濟增長的一個重要因素。可以預見，綠色金融將在其中發揮重要作用。

北京 清華大學

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