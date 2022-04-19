RCEP助力 廣交會陸企增全球夥伴

「我們生產的電動工具銷往越南等東協地區，RCEP生效對出口有利。」參展第131屆廣交會的江蘇南通仟得電動工具有限公司展會負責人稱，與先前從江蘇至越南峴港的全程水運相比，如今通過中歐班列（海安—東協）完成貨物運輸，可節省約5天時間，運行時效大大提高。

中新社報導，今年1月1日，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）正式生效。正在線上舉辦的第131屆廣交會上，大陸眾多企業期待藉由RCEP進一步開拓東協市場。

廣東鷹金錢海寶食品有限公司外貿部經理許燕萍表示，通過前幾屆廣交會，該公司打通大陸內外兩個市場，鋪設了全球網路，產品進入許多國家的超市。「隨著RCEP正式生效，中國產品出口新加坡和馬來西亞等市場更具優勢，我們已經有所布局，希望借力廣交會平台與相關地區的客戶加大合作，將粵西地區的優勢農產品推廣到RCEP成員國。」

藉助沒有時空限制的廣交會官網平台，廣東東莞市力星激光科技有限公司實現了從生產製造、品質檢測、技術研發等全方位的展示。該公司國際市場部負責人崔毅說，RCEP直接給企業帶來關稅優惠，帶來最直接的利潤增長；同時，公司注重提升技術水準，以應對更大的市場競爭，加強與RCEP成員國在區域產業鏈、供應鏈的合作，實現互利共贏。

作為全方位對外開放平台，廣交會積極引導鼓勵大陸企業以RCEP正式實施為契機，全力開拓國際市場。本屆廣交會進一步拓展了全球合作夥伴和外貿「朋友圈」，與寮國國家工商會、越南中國商會和東協家具工業理事會3家RCEP成員國工商機構簽訂合作協議。

至此，廣交會的全球合作夥伴達到170家，其中來自RCEP成員國的合作夥伴40家，實現了RCEP成員國全覆蓋。