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陸金融論壇／全球經濟治理 危中求機新挑戰

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

當前，世界正在經歷深層次變革，全球經濟治理也面臨新挑戰。一方面，疫情持續蔓延，全球供應鏈陷入危機。另一方面，俄烏衝突導致國際金融市場波動顯著加大，全球經濟受到劇烈衝擊，供應鏈危機加劇。在此情況下，全球經濟治理應如何迎接挑戰，危中求機？

中新社報導，在17日召開的2022清華五道口全球金融論壇上，多位專家就此展開探討。大陸國家外匯管理局副局長宣昌能表示，一直以來，二十國集團（G20）促進了全球經濟金融治理的發展。回顧歷次峰會，二十國集團領導人就合作應對國際金融危機、維護世界經濟穩定達成了一系列重要共識，有效促進了全球經濟復甦和發展。

但當下，「全球經濟金融治理面臨新的挑戰。G20的運作面臨新的困難，將掣肘多國協作應對全球性挑戰的能力。」宣昌能說。

中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕表達了對全球治理的擔憂。他說，全球治理可能成為一些國家謀求自身利益、打壓競爭對手的工具或手段，這涉及到地緣政治競爭和大國博弈。

近期，全球地緣政治形勢緊張，有關國家發布的制裁措施對全球經濟金融體系帶來了新的衝擊，加劇了全球高通脹、供應鏈緊張、糧食短缺等不利局面，第三世界國家面臨的困難尤其嚴重。

對此，宣昌能表示，短期看，制裁發起國或有所獲益，但全球經濟金融治理體系受到這種衝擊之後，各國開始反思潛在風險並考慮替代方案，長期來說對制裁發起國也會帶來不利的影響。

在張宇燕看來，當前全球主要問題是存在大量的治理赤字。既然存在赤字，就要解決。然而問題是，儘管各國對於解決全球性問題有著共同利益，但考慮到治理成本與收益的分攤，就會導致「集體行動的難題」。

G20 疫情

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