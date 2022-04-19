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果斷應對衝擊 陸穩經濟措施迭出

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
在哈電集團哈爾濱鍋爐廠有限責任公司車間，工人在進行生產作業。（新華社）
在哈電集團哈爾濱鍋爐廠有限責任公司車間，工人在進行生產作業。（新華社）

面對疫情衝擊給一些大陸企業造成的原材料價格攀升、用工成本上漲、資金鏈緊張等多重壓力，大陸政府不斷發布「穩經濟」舉措，著力為企業解決燃眉之急。

新華社報導，近一個月來，從大陸國務院金融穩定發展委員會要求「一定要落實中共中央決策部署，切實振作一季度經濟」，到大陸國務院常務會議連續部署實施大規模增值稅留抵退稅、用好政府債券擴大有效投資、對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策、部署適時運用貨幣政策工具等一系列有力措施，穩經濟「實招」迭出。

位於江蘇南通的上海水星家紡海門有限公司是政策受益者之一。該公司財務負責人何愛健說，截至目前，公司已享受到152萬元（人民幣，下同）中小微企業緩繳稅費優惠，這為企業生存發展爭取了寶貴空間。

地域政治衝突持續，全球大宗商品價格波動加劇，大陸疫情近期多發，近期內外環境出現超預期變化，大陸經濟平穩運行面臨複雜挑戰。大陸密集推出多項「穩經濟」舉措，頻頻傳遞宏觀政策靠前發力、適時加力的強烈信號。

決策層指出，既要看到大陸經濟總體運行在合理區間、擁有很強韌性，堅定信心；又要高度警惕大陸國際國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

中國人民大學財政金融學院教授趙錫軍預計，還有多項新政正處於準備醞釀的階段，將為大陸經濟應對超預期挑戰提供政策支撐。

去年底，中共中央經濟工作會議提出「經濟工作要穩字當頭、穩中求進」。

「穩」字當頭，穩投資是重要基石。為有效拉動投資增長，大陸財政部在去年提前下達2022年新增專項債券額度1.46兆元的基礎上，今年3月底又下達了第二批專項債券額度。大陸國家統計局統計數據顯示，今年1至2月份，大陸固定資產投資同比增長12.2%，比上年全年加快7.3個百分點。

在稅收政策方面，今年大陸實施新的組合式稅費支持政策，退稅減稅規模歷史空前，其中留抵退稅約1.5兆元。

在金融支持實體經濟方面，中國人民銀行4月15日宣布，決定於2022年4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。這是今年以來大陸首次降準，將共計釋放長期資金約5300億元。

實體經濟 疫情 國務院

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