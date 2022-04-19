博鰲論壇20日登場 聚焦抗疫綠能

以「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」為主題的博鰲亞洲論壇2022年年會，即將於20日在海南博鰲拉開帷幕。面對肆虐全球的新冠疫情以及俄烏衝突導致的世界變局，本次年會備受關注。

中新社報導，當前，全球疫情仍未得到控制，俄烏衝突又使國際安全與經濟秩序發生重大調整。「和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，經濟全球化和區域一體化進程出現某些重要變化。」中國（海南）改革發展研究院院長遲福林說，論壇年會主題彰顯了亞洲一以貫之的合作發展、共創未來的主張，這對全球有重大意義。

本次年會將以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦。議題聚焦綠色發展、創新發展、包容發展、合作發展，活動涉及疫情防控、綠色復甦與可持續發展、數位經濟、元宇宙、亞太區域合作等方面。針對近期熱點，設置了彌合全球分化、經濟發展與安全等話題。

新冠疫情持續在全球範圍內大規模傳播，抗疫是本次年會焦點，設置了「縮小免疫鴻溝，共享健康福祉」、「科學為盾，戰勝疫情」、「疫情新形勢下的國際合作與抗疫」等多個議題，展開研討。

本次年會還將從綠色發展探討增長的新路徑、新思路、新動力，設置「建立綠色氫能的供需關係」、「能源融合發展，共建綠色世界」等相關議題。

一帶一路建設、南海分論壇是年會的傳統議題，今年將呈現新看點。南海是中國大陸與周邊國家的資源寶庫和共同家園，為保證區域可持續發展，海洋環境治理與合作迫在眉睫。今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，如何加快推動落實在其框架下的海上務實合作，盡早達成南海行為準則，與會者將貢獻智慧。

面對百年不遇的全球疫情大流行與多種全球性危機疊加的嚴峻挑戰，中國大陸著力構建新發展格局，堅定推動高水平制度型開放。年會設中國資本市場開放議題，重點探討十四五時期中國金融體系如何制度型開放，促進亞太區域金融融合。

遲福林說，中國大陸的發展需要世界，世界的發展需要中國，尤其是當前面對全球性的危機，需要共商共建共享的全球治理，在博鰲亞洲論壇上進一步交流、討論高水平開放的中國與世界，增強信心、凝聚共識十分重要。