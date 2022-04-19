快訊

北市晚間再曝8張足跡圖卡 錢櫃、小林海產、龍都酒樓都上榜

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

博鰲論壇20日登場 聚焦抗疫綠能

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
博鰲亞洲論壇2022年年會，將於4月20至22日舉行。（中新社）
博鰲亞洲論壇2022年年會，將於4月20至22日舉行。（中新社）

以「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」為主題的博鰲亞洲論壇2022年年會，即將於20日在海南博鰲拉開帷幕。面對肆虐全球的新冠疫情以及俄烏衝突導致的世界變局，本次年會備受關注。

中新社報導，當前，全球疫情仍未得到控制，俄烏衝突又使國際安全與經濟秩序發生重大調整。「和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，經濟全球化和區域一體化進程出現某些重要變化。」中國（海南）改革發展研究院院長遲福林說，論壇年會主題彰顯了亞洲一以貫之的合作發展、共創未來的主張，這對全球有重大意義。

本次年會將以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦。議題聚焦綠色發展、創新發展、包容發展、合作發展，活動涉及疫情防控、綠色復甦與可持續發展、數位經濟、元宇宙、亞太區域合作等方面。針對近期熱點，設置了彌合全球分化、經濟發展與安全等話題。

新冠疫情持續在全球範圍內大規模傳播，抗疫是本次年會焦點，設置了「縮小免疫鴻溝，共享健康福祉」、「科學為盾，戰勝疫情」、「疫情新形勢下的國際合作與抗疫」等多個議題，展開研討。

本次年會還將從綠色發展探討增長的新路徑、新思路、新動力，設置「建立綠色氫能的供需關係」、「能源融合發展，共建綠色世界」等相關議題。

一帶一路建設、南海分論壇是年會的傳統議題，今年將呈現新看點。南海是中國大陸與周邊國家的資源寶庫和共同家園，為保證區域可持續發展，海洋環境治理與合作迫在眉睫。今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，如何加快推動落實在其框架下的海上務實合作，盡早達成南海行為準則，與會者將貢獻智慧。

面對百年不遇的全球疫情大流行與多種全球性危機疊加的嚴峻挑戰，中國大陸著力構建新發展格局，堅定推動高水平制度型開放。年會設中國資本市場開放議題，重點探討十四五時期中國金融體系如何制度型開放，促進亞太區域金融融合。

遲福林說，中國大陸的發展需要世界，世界的發展需要中國，尤其是當前面對全球性的危機，需要共商共建共享的全球治理，在博鰲亞洲論壇上進一步交流、討論高水平開放的中國與世界，增強信心、凝聚共識十分重要。

疫情 南海

延伸閱讀

將跌落神壇？ 王思聰、丁香醫生連轟：預防新冠連花清瘟沒用

新北告急缺人及快篩試劑 市府召募退休醫護抗疫

上海疫情嚴峻李強仕途受挫？ 專家指言之過早

氣溫低花期延後 農會籲「心中有母親要買田尾康乃馨」　

相關新聞

募資最高1480億元今年A股最大規模 中海油公告21日上市

中國大陸「三桶油」之一的中國海洋石油公司（600938.SH，簡稱中海油）19日公告，公司股票將於4月21日在上海證券交...

網商銀行：逐步停止支付寶餘額轉入功能

螞蟻集團旗下的網商銀行19日發布公告表示，基於業務規則調整，逐步停止支付寶餘額轉入的功能，同時，僅支持本人綁定的銀行帳戶...

蔚來自動駕駛元老將辭職 倡自駕理念為公司規避風險

大陸造車新勢力「蔚來」自動駕駛老將章健勇效力7年後，即將從蔚來離職，加入一家車載晶片新創公司。消息披露引起業界軒然大波。...

疫情、北京鐵腕政策釀家庭負債攀升 社會恐慌蔓延

由於北京當局實施嚴格防疫管制與下重手整頓若干產業重創經濟，導致家庭負債攀升，減薪和裁員的恐慌在社會蔓延，原本生活優渥的中...

GDP同比增長4.8% 封城衝擊中國經濟「下個預期」

開年以來，中國經濟一個關鍵詞就是預期。中國國家統計局18日公布首季宏觀經濟數據，說一季度GDP同比增長4.8%。這數字就...

「印錢生娃」經濟學者任澤平 轉戰知識付費

曾發表「印錢生娃」言論，遭禁言的知名網紅經濟學者任澤平，18日在個人微信發布文章，表示「有一個夢，傳播真正有用的知識。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。