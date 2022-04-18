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人行推23條措施 助企業紓困

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

中國人民銀行18日公告，從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展三個方面，提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度等23條政策措施，好幫助經濟社會發展度過新冠疫情的考驗。

大陸央行網站，大陸央行、國家外匯管理局18日印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》。通知指出，要發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。

通知強調，要向實體經濟合理讓利，措施包括適時增加支農支小再貸款額度，用好普惠小微貸款支持工具，按照地方法人金融機構普惠小微貸款餘額增量的1%提供激勵資金。同時，將原用於支持普惠小微信用貸款的，規模人民幣4,000億元再貸款額度繼續滾動使用。

通知表示，要促進金融資源向受疫情影響企業、行業、地區傾斜，保障留抵退稅資金及時準確直達。對於「受困人群」，金融機構要靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延遲還本等方式予以支持。

通知還提到，要用好支農再貸款再貼現、碳減排支持工具，優化支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，全力保障糧食、能源穩定供應。同時，支持普惠養老機構融資、用好創業擔保貸款政策、地方政府適度超前開展基礎設施投資等。

房地產政策領域，大陸央行表示，要因城施策，合理確定商業性個人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求，支持房地產開發企業、建築企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

平台經濟方面，要引導依法合規開展普惠金融業務，最大化惠企利民。外貿方面，要將優質企業貿易外匯收支便利化政策推廣至全國，提高企業跨境人民幣使用效率。

對於大陸國務院副總理劉鶴18日，出席全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議，要求不得以等核酸結果為由限制通行等措施。大陸央行通知也要求，支持貨運物流暢通和產業鏈供應鏈穩定循環，金融機構要有效滿足運輸物流企業、貨車司機的融資需求，給予經營支持。

通知還指出，大陸央行持續加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵退稅加速落實，截至4月中旬，已上繳結存利潤人民幣6,000億元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣人民幣6,000億元，與全面降準0.25個百分點基本相當。

值得注意的是，4月15日，人民銀行已進一步宣布全面降準0.25個百分點，將再投放長期資金約人民幣5300億元，25日生效。

大陸央行 中國人民銀行

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