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特斯拉今日復工？ 員工接到備忘錄這麼說

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
特斯拉發給員工備忘錄，積極準備復工。圖源：Tech星球
特斯拉發給員工備忘錄，積極準備復工。圖源：Tech星球

特斯拉上海工廠今（18）日復工？據21財經報導，特斯拉方面並未正面回應這一信息，而是稱，將按照政府的要求積極抗疫並安排各項復產工作。

新浪科技報導，上海相關部門鼓勵企業重新開工，但前提是使用閉環系統（廠區封閉生產），工人需要住在工廠。

特斯拉發給員工的一份備忘錄顯示，該公司將向每位員工提供一個睡袋和床墊。由於沒有專門建造的宿舍，員工將被要求睡在指定區域的地板上，並將分配其他空間用於淋浴、娛樂（這兩項尚未完工）和餐飲。

該備忘錄還顯示，在開工後的前三天，所有員工都必須每天進行核酸測試，每天兩次體溫檢查，一天四次洗手，上午兩次，下午兩次。其中一位知情人士程，員工將獲得三餐，以及每天約人民幣400元的津貼。

備忘錄顯示，只有居住在風險最低的住宅區，以及完成了兩針疫苗接種的員工，才被允許重新回廠。在此之前，特斯拉上海工廠已經有大約400人，他們因為疫情預防和緊急措施而滯留在那裡。

備忘錄稱，今（18）日 午夜過後，最後一批閉環工人將進入工廠，預計將工作到5月1日。但實際情況將根據疫情預防政策的變化，情況也可能隨之改變。

在3月28日疫情導致停工之前，特斯拉在上海的員工每週七天、每天三班制24小時開工，每天生產約2,100輛電動汽車。據備忘錄稱，員工被要求每天工作12個小時，連續工作六天，然後休息一天。

此前市場上也傳出消息稱，特斯拉在答覆美國投資者時表示，上海政府告訴他們，最早在5月中旬能復工（意味著大部分員工人身自由以及零部件供應恢復），不過，4月15日特斯拉對外事務副總裁陶琳在社交平台上表示，這是謠言。

特斯拉上海工廠位於浦東新區，受疫情影響，於3月28日停產至今。這次停工，是特斯拉上海工廠自2019年底投產以來，持續時間最長的一次，已導致超過5萬輛的產量損失。工廠復工後，還可能受到汽車零部件採購困難的影響。因為疫情原因，工廠周邊地區的物流也受到了影響。

特斯拉 上海 疫情

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