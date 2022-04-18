台企遞交「無疫企業」申報 19日昆山公布復工企業名單

昆山市新冠肺炎疫情聯防指揮部發布通知，公布無疫區鎮人民可恢復生活秩序，其中「無疫企業」也可向官方申請復工。昆山台商協會會長孫德聰18日表示，企業會員當然是希望能盡快復工，但每家企業前置準備復工時間不一，最快還是要等到19日昆山市政府陸續公布復工企業名單。

孫德聰表示，已有不少企業會員都已收到昆山疫情指揮部發的「無疫企業」申報表，填妥後並寄回，「這次靜默期延到19日，就等昆山市政府公布復工企業名單。」

至於那些企業可能是第一批復工，孫德聰表示，市政府所派的檢查員人數有限，不一定一天之內走完所有企業會員，加上有些企業會員前置準備復工作業時間不一，以及所處的產業鏈中是否重要。

孫德聰指出，停工這段時間已經算是第2季，有的企業會員有考慮利用五一小長假來補回所流失的產能，「當然一定會先跟員工協商好，並依照勞動法該給多少加班費就給多少加班費。」

也有昆山台企認為，第一批復工的台企，可能是規模以上工業企業。所謂規模以上工業企業，指的是年營收為人民幣2,000萬元（新台幣9,000萬元）及以上的工業法人單位。

根據昆山台企提供的申報表，內容總共分責任壓實到位、人員管控到位、健康檢測到位、設施物資到位、廠區管理到位、集宿區管理到位共六項18條方案，

關於昆山台企如何解封、何時復工復產，方案中「人員管控到位」對「無疫企業」查核條件是：企業所有人員上崗前七天內至少四天核酸檢測結果均為陰性，最近24小時內核酸檢測陰性；嚴把廠區大門，非必要不接待訪客。

以及同時期在崗人數控制在100人左右。實行錯峰上班，不同班組人員無接觸換班，前後班次之間至少間隔1小時等。