保物流暢通 劉鶴：不得以等核酸結果為由限行

為確保物流暢通，中國國務院副總理劉鶴今天表示，要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，不得以等待核酸結果為由限制通行。

中國因防範疫情，多地出現封路致使物流受阻，上千萬輛貨車受困各級道路的情況。中國全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議今天在北京召開，劉鶴出席並部署了10項措施。

據新華社報導，會議要求，要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

會議也稱，要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持。

在穩定產業鏈供應鏈部分，會議通過人民幣2000億元（約新台幣9200億元）科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元（約新台幣4600億元）再貸款，撬動1兆元（約新台幣4.6兆元）資金，建立汽車、積體電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。

近來，中國多個省市因防堵疫情而封路，導致上千萬輛貨車受困，造成物流癱瘓。中國網路上還可見到許多大貨車司機求助的文章及影片。