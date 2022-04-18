上海通知多家企業復工 3M、杜邦、BASF等外企拒絕
上海疫情難以降溫，但封控下企業可能活不過5月份，上海啟動「白名單」制度，首批有666家企業可以優先申請復工。不過，3M，杜邦，BASF等外企拒絕了上海市政府「要求復工」的要求。認為政府完全讓公司承擔責任不合理，要求上海市政府修改復工承諾書。
被列入優先申請復工名單，就能復工嗎？上海半導體圈熱議討論，「你讓停工就停工，你讓復工就復工！廠區出現感染算誰的？」
據上海市經信委發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，做出了五大項21條的防控指引，要求企業和工廠（封閉式管理）做好防護控制到位，在政府審查以後，如果安全條件滿足，就會恢復工作日常。如果防控能力不足的，將無法復工。
官方紅頭文件，看似積極鼓勵企業復工，但上海企業點出關鍵，方案實操性很差，目的就是把所有的責任全部轉移給了企業。
比如方案規定，要求企業申請復工前提是「樓棟七日陰，本人七日陰」，但當前全上海能符合近 7 天內未出現陽性感染者的小區或企業，基本不到50%。而工廠要生產，至少生產線要過半出勤才能恢復生產運作。
此外，方案要求工廠廠區要閉環生產，吃住在單位宿舍。「這根本不是復工啊，只是換個地方隔離。」
方案還要求各個生產線必須隔離，無接觸工作，出了疫情企業負全責，一天兩測，早上抗原，下午核酸。「這等於將所有的責任全部轉移給了企業。」
因此，3M、杜邦、BASF等外企，拒絕了上海市政府「要求復工」的要求，認為政府完全讓公司承擔責任不合理，而要求上海市政府修改復工承諾書。
在社交平台、朋友圈中，也出現對「白名單」的異議，質疑這些允許復工的企業是精挑細選的，「第一批666家，而上海有多少企業呢？長三角有多少企業呢？」
外資企業拒絕上海要求，引發關注，因為上海有五分之一的職工是在外企企業上班或者打工，如果外資因此考量遷廠、撤離，到時候上海恐將面臨下崗失業潮的威脅。
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