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準備復工！ 昆山下達「無疫企業」優先恢復生產

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
昆山疫情指揮部今（18）日發布，創建「無疫區鎮、無疫村、無疫企業」工作方案。官網擷取
昆山疫情指揮部今（18）日發布，創建「無疫區鎮、無疫村、無疫企業」工作方案。官網擷取

上海啟動優先復工的「白名單」制度，工業大企業待壓力測試完成逐步復工復產；昆山也傳出好消息，昆山疫情指揮部今（18）日發布，創建「無疫區鎮、無疫村、無疫企業」工作方案，包括工業、商貿、物流、建築等的無疫企業，可在閉環管理等前提下，優先申請復工復產。

昆山市疫情聯防聯控指揮部今日發布「關於創建無疫區鎮、無疫村、無疫企業有序恢復正常生產生活秩序的工作方案」，強調用最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對群眾生活、企業生產的影響。

攸關台廠如何解封、何時復工復產，方案中對「無疫企業」查核條件是：企業申報時近 7 天內，未出現陽性感染者；企業最後一名密切接觸者隔離滿 7 天未檢出陽性。

方案明定，無疫企業在做到人員底冊清楚、防控措施到位、實現閉環管理等前提下，，可優先申請復工復產。這波解封的對象，則包括工業、商貿、物流、建築等領域企業。

此外，方案也規定，獲准列入無疫區鎮，可率先在區域范圍內恢復正常生產生活，區域內有序流動，也可「點對點」至其他無疫區域活動。

列入無疫村（社區）則在本自然村、小區有序活動，每戶家庭可一天一次「點對點」外出購買生活物資。且在確保工作單位為無疫企業的前提下，社區居民可以「兩點一線」通勤。

疫情

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