保物流、保供應 劉鶴：不得以等核酸結果為由限制通行

大陸各地因疫情動輒封路，導致供應鏈物流嚴重受阻，大陸副總理劉鶴要求，要足量發放使用大陸全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，不得以等待核酸結果為由限制通行。

大陸全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議18日上午在北京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席會議並部署十項重要舉措。

會議要求，改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

在穩定產業鏈供應鏈部分，會議通過2000億元人民幣科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款，撬動1萬億元資金，建立汽車、積體電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。