受疫情等影響 大陸第1季GDP年增4.8%

大陸國家統計局18日公布今年第1季經濟成長率為4.8%，比2021年第4季增長1.3%，主要受國際環境更趨複雜嚴峻，和境內疫情頻發帶來的多重考驗。

大陸國家統計局公布的數據顯示，第1季GDP為人民幣27兆元（新台幣121.5兆元），按不變價格計算，年成長4.8%，比2021年第4季成長1.3%。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的來看，第1季度大陸經濟延續恢復發展態勢，總體運行在合理區間。同時也要看到，國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。

付凌暉指出，下階段，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置，加大巨集觀政策實施力度，扎實做好「六穩」「六保」工作，著力穩定巨集觀經濟大盤，持續穩就業穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

大陸國家統計局公布的數據顯示，第1季規模以上工業增加值年增6.5%，固定資產投資年增9.3%。

居民消費價格（CPI）年增1.1%，工業生產者出廠價格年增8.7%。

3月規上工業增加值年增5.0%，社會消費品零售總額年減3.5%；城鎮調查失業率5.8%，比上月上升0.3個百分點

新華社18日評論指出，當前經濟運行存在較大下行壓力，形容要完成今年約5.5%經濟增長目標，需付更大、更艱苦的努力。

人民銀行已在15日宣布降準0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5,300億元（新台幣2.4兆元），目的是支持實體經濟發展，降低社會綜合融資成本。