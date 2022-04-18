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大陸第一季GDP增速4.8% 官方稱總體平穩
大陸國家統計局18日公布，經初步核算，2022年一季度中國國內生產總值270178億元，按不變價計算，同比增長4.8%，比2021年四季度環比增長1.3%。官方稱開局總體平穩。
新華社報導稱，在多重風險挑戰下，中國經濟迎難而上、開局總體平穩。面對新的下行壓力，實現全年發展目標需要付出更大努力。
大陸預計2022年全年增長目標達5.5%，但受疫情因素影響，增添許多經濟不確定性，多家機構並紛紛下調預測值。
中信證券研究報告指出，疫情等不利因素將對今年第1季GDP增速產生0.5到1個百分點的拖累，且疫情對經濟的衝擊不僅體現在3月，負面影響恐延續到第2季。中信證券因此預測，為了實現穩增長政策在第2季亟需加碼。
國信證券早前認為，4.8%是市場對國內經濟增長狀況感受的冷暖分界線。
大陸經濟下行壓力加大，中國人民銀行（大陸央行）15日宣布下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，4月25日生效。本次降準共計釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）。
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