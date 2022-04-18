一網五中心 贛州南康拚出千億產業

「中國實木床，三分南康造。」位於贛南老區的江西省贛州市南康區是中國大陸重要的家具產業集聚區。統計數據顯示，2021年，南康現代家具產業集群總產值達2270億元（人民幣，下同），同比增長13.5%。

中新社報導，近年來，南康區運用「5G+人工智能+區塊鏈+工業互聯網」技術，建設了家具產業智聯網、國際木材集散中心、創新設計中心、共享智能備料中心、共享噴塗中心、銷售物流中心為一體的「一網五中心」平台，推動家具產業向數位化、智能化轉型。

南康區一家具企業計畫部主管郭華棟說，加入家具產業智聯網後，企業的設備、工單等數據會上傳至智聯網智慧管理平台，進而可實時掌握訂單及計畫的進度和生產狀況。

為提升產業競爭力，南康區還打造了江西省首個家居工業設計中心，吸引中外350多家設計公司1300多名設計人才落戶當地家居小鎮，實現了家具規模化個性化定製。

南康家具產業起步於1990年代初，歷經20多年發展，逐步形成了集加工製造、銷售流通、專業配套、家具基地等為一體的全產業鏈集群。

被譽為「中國實木家居之都」的南康區，林木資源卻較匱乏，家具原材料中很大部分需要進口。多道販運、成本高企，導致不少業內人士一度認為南康家具產業做不大、走不遠。

為解決家具產業木材進口環節多、成本高、效率低等問題，江西贛州投資逾百億元在南康區建設贛州國際陸港。

這是中國大陸第八個內陸開放口岸，也是中國大陸內陸唯一進口木材直通口岸。

贛州市南康區家具協會會長顧建廈受訪表示，贛州港為南康家具企業搭建起對外交流對接的平台，不僅降低了家具原材料的進口成本，還提升了與國外原料產地的對接速度，加強了與外商的溝通交流與協作。

依託贛州港，南康區融入「一帶一路」建設，相繼引進了Ariba、亞馬遜、阿里巴巴等跨境電商平台，融入全球供應鏈，實現「買全球木材，賣全球家具」。