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紅旗帶頭 吉林汽車業陸續復工復產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
4月初，黑龍江省哈爾濱206個省市重點項目開工復工。（新華社）
4月初，黑龍江省哈爾濱206個省市重點項目開工復工。（新華社）

吉林省工信廳副廳長宋曉輝16日指出，紅旗蔚山工廠已率先啟動復工復產，47家首批供應商也已同步恢復，其他主機廠已提前做好準備，將分批有序復產。

中新社報導，當天，宋曉輝在吉林省疫情防控記者會上說明了工業企業復工復產情況。

據介紹，本輪疫情是吉林省常態化疫情防控以來遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的突發公共衛生事件。

抗疫40餘天，吉林省基本穩住了疫情形勢，進入鞏固成果、動態清零、逐步恢復生產生活秩序的新階段。

宋曉輝指出，汽車產業是吉林省重要支柱產業，率先實現復工復產意義重大。吉林省委、省政府在3月中下旬就開始謀畫，省市區政府與一汽集團聯合組建工作專班，推動一汽及其產業鏈上下游企業復工復產。

宋曉輝說，吉林省工信廳積極總結一汽及零部件企業復工復產的有關經驗，充分發揮其示範引領作用，有力帶動了各產業有序復產。

數據顯示，截至4月14日，吉林省500戶重點企業僅剩79戶停產；全省50戶重點調度的大型企業僅剩8戶停產，返崗員工已近8萬人。

宋曉輝表示，針對連續生產和復工復產的企業，吉林省工信廳堅持一企一策、精準服務。提前組織有條件的企業封閉生產，實行最小網格化管理，及時保障消殺和生活物資。

疫情 記者會

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