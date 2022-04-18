開綠色通道 政企協力穩供應鏈

在位於浙江湖州莫干山高新區的隆泰醫療科技股份有限公司，生產車間燈火通明，各類機器有序運轉，工人們正在加班趕制企業的主力產品——硅（矽）凝膠敷料。

據新華社報導，這家專注於傷口高端敷料研發、生產及銷售的企業，70%以上產品出口到以美國、東歐地區為主的國外市場。今年以來，各類產品訂單持續穩定增長。

「我們一季度外貿訂單完成率高於去年同期，訂單已排到下半年。」公司董事長吳康平表示。

然而，吳康平也面臨著新的考驗。當下，大陸疫情多點頻發、俄烏局勢多變，外貿企業普遍面臨著原材料輸入、生產、貨物交期等壓力。對吳康平而言，未來幾個月的訂單形勢不容樂觀。

去年底召開的中共中央經濟工作會議指出，大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。如今內外局勢又新增了更多不確定因素，政企協力、共度難關在當前形勢下顯得尤為重要。

困難面前，大陸政府和企業都在積極想辦法。「政府為企業開通了綠色通道，解決了企業物流不暢等問題，同時也為大陸市場拓展提供了積極幫助。」吳康平說。

港口通，物流通。進入4月，上海港樞紐業務有一定程度下降，但通過碼頭分區封閉作業等措施，仍保持全天候運行。

上海海關等更多部門還在通過提高通關效率、增加長三角區域「聯動接卸」對接港口、增開中歐班列新線路等舉措，協力保障長三角乃至全球產業鏈供應鏈的穩定通暢。

在貨物吞吐量連續13年位居全球第一的寧波舟山港，加快港口基礎設施建設，持續提升港口對外開放能級。目前全港集裝箱碼頭最大可以安排140路人員同時作業，日最大裝卸能力超過10萬標準箱。

4月14日，吉林省宣布實現疫情防控社會面清零。中國一汽紅旗蔚山工廠總裝三線近日實現單班復產。接下來，中國一汽在吉林省長春市布局的一汽大眾、一汽解放、一汽豐田等工廠也將陸續復工復產。

13日召開的大陸國務院常務會議再次強調，抓緊把已經發布的餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困政策落實到位，鼓勵地方加大支持力度，穩住更多消費服務市場主體。