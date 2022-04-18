陸助企紓困 擴大實施稅務優惠

如果不是助企紓困的「天津15條」及時發布，天津市新越宏宇汽車電子有限公司的經營又要受到衝擊了。

「早上通過電子稅務局申請增值稅留抵退稅，當天就看到3.8萬元（人民幣，下同）退稅額到帳，這對我們來說真是雪中送炭。」公司總經理孫寶奎說。

據新華社報導，今年4月初，天津市制定實施了《關於助企紓困和支持市場主體發展的若干措施》（天津15條），新越宏宇因此享受到了增值稅增量留抵退稅政策擴大所帶來的紅利。

「天津15條」、「陜西24條」、「上海21條」、「江西28條」、「廣東47條」……今年1月以來，為應對疫情，大陸各省市陸續發布了千餘條新一輪助企紓困舉措，涵蓋減稅降費、貸款支持、租金減免、政策補貼等方面。

大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，大陸經濟發展與企業經營目前面臨的最大困難就是需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，各地堅決落實中共中央政策安排是應對壓力的關鍵。

以增值稅留抵退稅為例，4月1日起，大陸將先進製造業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策範圍，擴大至符合條件的小微企業。根據這一政策，符合條件的小微企業增值稅增量留抵退稅不用等到生產銷售之後，而是購進退稅，提前得到。

「增量留抵稅額退還比率從之前的60%增加到100%，我們企業僅這一項就收到了564萬元。」天津市金駿供熱有限公司財務經理趙軍如同樣感受到「溫暖」，如果不是這筆錢，他們又要面臨供暖季之後的「倒春寒」。

2022年，包括約1.5兆元增值稅留抵退稅「紅包」在內，總規模2.5兆元新組合式稅費支持政策，開啟了大陸為企業紓困的新一輪「紅利期」。

大陸近年來對企業的紓困支持力度不斷加大，特別是新冠肺炎疫情發生後，「紓困」一詞幾乎出現在每一次國務院常務會議上。

南開大學濱海開發研究院副院長薄文廣表示，大陸各地在減稅降費的基礎上進一步創新，多了不少「自選動作」，幾乎將所有受到疫情影響的行業納入支持範疇，通過救活企業來保住市場主體，保障就業民生，保持經濟社會穩定運行。