西部陸海新通道開通 河南貨銷東協

4月16日，大陸西部陸海新通道RCEP—北部灣港—河南海鐵聯運雙向對開班列開通，標誌著這條國際陸海貿易新通道運行範圍由大陸西部地區，首次拓展到中部省份河南。

據中新社，當天，一列滿載27個集裝箱泰國木薯澱粉的上行班列從廣西欽州鐵路集裝箱中心站發車，一列滿載25個集裝箱鋁輪轂等貨物的下行班列自河南漯河車站同步發出。4天後兩趟列車將分別抵漯河市和欽州市。

近年來，欽州市依託西部陸海新通道和自貿試驗區建設，積極推進多區域合作，全力加快國際門戶港建設。隨著今年1月1日「域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式生效實施，河南等中部地區省份將目光投向通往東協最近的西部陸海新通道及新通道出海口欽州。

西部陸海新通道RCEP—北部灣港—河南海鐵聯運雙向班列的開通，是河南借助陸海新通道走向東協的首次嘗試，對推動陸海新通道建設進入新發展階段具有重大意義，有利於促進中西部地區互聯互通，推動沿海與內陸優勢互補，共享RCEP發展新機遇。

據介紹，河南出口到東協的貨物經鐵路運輸到欽州港再走海運，相較於原有線路時間縮短7天左右。西部陸海新通道RCEP—北部灣港—河南海鐵聯運班列常態化運行以後，預計每年從河南等中部地區通過海鐵聯運班列走向東協的外貿集裝箱將會不斷增長。