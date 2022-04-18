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大陸首個 閩高速公路 數位人民幣全面支付
「第一次用數位人民幣交高速公路過路費，掃碼支付更便捷，安全性也很高！」「今天使用數位人民幣加油，竟然還優惠了8元」……16日，途經福建高速公路長樂服務區、機場收費站的多名駕駛人，透過下載「數位人民幣」App、輸入手機號註冊、開通錢包，輕鬆、快速完成了在服務區購物、加油、通行費、餐飲的交易結算。
據中新社，福建省高速公路集團有限公司相關負責人稱，這標誌著數位人民幣支付方式在福建高速公路全場景應用成功落地，也是全大陸首個數位人民幣高速公路全場景應用落地。
隨著福州市、廈門市日前成為第三批數位人民幣試點地區，數位人民幣應用場景正在福建加快落地。福建省內多家數位人民幣運營機構正加速布局場景應用，開展測試推廣，「數位人民幣+」融合創新在衣、食、住、行、醫、遊、樂等便民場景多點開花。
目前，福建省高速公路集團有限公司以高速公路服務區、加油站，以及收費站作為數位人民幣試點應用場景，在行業內率先啟動、推廣數位人民幣高速公路全場景應用。
該公司已與中國建設銀行福建省分行簽署戰略合作協議，雙方將持續加強金融創新合作，在現有數位人民幣應用場景試點基礎上加快推廣實施，並在福建省高速公路交通服務領域適時推出相關優惠活動，搭建應用規模大、交易頻次高、使用人數廣的數位人民幣高速公路應用場景，構建獨具福建特色、全大陸領先的高速公路綜合服務體系。
「數位人民幣在沒有網路的情況下也可以很方便使用，推進數位人民幣在高速公路全場景應用，能更好地便利廣大民眾，服務數位福建建設、數位經濟發展。」福建省高速公路集團有限公司資金財務部總經理連雄表示，現在開展試點、體驗活動，推出的優惠多，司機和乘客更有新鮮感和獲得感。
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