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長春復工率達五成 一汽集團稱全面復工

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
一汽集團在吉林長春的奧迪產線。新華社
一汽集團在吉林長春的奧迪產線。新華社

在歷經長達一個月「封省」，於14日宣布實現「社會面清零」逐步解封後，據新華社報導，吉林省的省會長春市規模以上工業復工、復產率均超過5成，其中一汽集團在長春的5個主廠區全部復工。

中國大陸本次疫情下的封控措施，造成吉林、上海兩地汽車產業鏈重創，其中吉林長春是一汽集團主要生產基地，擁有一汽奧迪、一汽大眾、紅旗、解放、奔騰等品牌工廠。

受疫情影響，一汽集團在長春的5個主廠區，於3月13日起停產。2021年，一汽集團銷售整車350萬輛，營收達人民幣7070億元。

據新華社報導，截至16日，長春市規模以上工業企業共復工復產753戶，返崗員工9.9萬人，復工率達56.6%，復產率達51.6%。其中，一汽集團在長春的5個主廠區全部復工，累計復工員工7438人。

據長春市發改委副主任魯曉光指出，官方已成立重點項目開復工專班，全力推動重點項目開復工。主要工作，包括強化問題破解、項目調度，並制定《長春市重點項目開復工專班工作方案》等。

至於整體解封安排，吉林省政府在17日的記者會上強調，會堅持分區分級分類分策，細化落實社會面和社區防控措施，嚴格按照標準科學有序放開管控，堅決做到解封不解防。

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