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陸學者：大陸人口今年或出現負成長

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文。圖／九派新聞
中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文。圖／九派新聞

大陸學者預測，大陸今年可能出現人口負增長的情況，人口老齡化導致儲蓄率下降，進而導致投資率下降，經濟增速也會受到影響，因此呼籲大陸官方要大力發展養老金，以促進經濟增長。

據21經濟網報導，大陸全國政協委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文，17日在清華五道口全球金融論壇上發表演講時指出，2021年中國大陸65歲的人口占比超過14%，意味著大陸今年正式進入老齡化（aged），而以前是老齡化中社會（aging），預計到2035年是超級老齡化（super-aged）。

鄭秉文說：「隨著老齡化的加深，對中國經濟影響明顯，首先就是出生率，去年中國淨人口增長才42萬，預計今年死亡人數很可能超過出生人數，也就是說今年可能人口負增長，比聯合國此前預測的人口負增長提前了十幾年，這是一個重要指標。」

鄭秉文也說，人口老齡化將導致撫養比率進一步提升，預計這個比率將在2030年提高到25%，2050年則為超過43%。

鄭秉文在分析人口老齡化對儲蓄率的影響時說，從2008年國際金融危機開始，中國儲蓄率一直在下降，到現在大約下降了七、八個百分點，「儲蓄率下降表現為其佔可支配收入比例逐漸下降，家庭債務攀升，主要表現在房貸、車貸、信用卡三個方面，多家國際機構預測中國家庭債務率非常高。」

他說：「我們現在建立養老金就在最有利的窗口期，中國儲蓄率雖然在下降，但是和發達國家比我們還是最高的國家之一。」

鄭秉文強調，養老金一方面有助於繁榮資本市場，為資本市場提供長期資金；另一方面有助於經濟發展，從而對沖老齡化影響。

養老金 資本市場

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