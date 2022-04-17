中國推養老儲蓄試點 前保監會官員：適時啟動

高齡化社會來臨，中國大陸前保監會主席周延禮17日表示，養老儲蓄可滿足人民多樣化的養老保險需求，也可集中長期穩定的資金，因此，大陸金融監管部門正在研究養老儲蓄產品試點方案，將適時穩步啟動試點工作。

在此之前，大陸銀保監會新聞發言人曾在上月透露，官方養老儲蓄試點即將啟動，其中，主要面向中低收入人群的商業養老計劃試點正在抓緊籌備。

周延禮17日在一場論壇上指出，大陸養老保險尚處於發展初級階段，其中，財稅政策支持力度需要進一步強化，商業養老保險需要制度規範發展等，才能真正促進養老保險第三支柱形成多元主體參與、多類產品供給的局面。

所謂第三支柱養老保險，一般指社會養老保險（第一支柱）和企（職）業年金（第二支柱）以外的個人儲蓄型養老保險。據大陸銀保監會統計，截至3月31日，大陸已有16檔養老理財產品順利發售，16.5萬投資者累計認購人民幣420億元。

周延禮說，第三支柱養老還有很重要的一點就是個人儲蓄。他認為，特定的養老儲蓄產品可以進一步豐富養老金融產品的供給，滿足人民群眾多樣化的養老保險需求，同時也可以集中長期穩定的資金。

因此，他透露，大陸金融監管部門也正在研究養老儲蓄產品試點方案，將適時穩步啟動一些試點工作。