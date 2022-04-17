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陸外匯管理局：金融體系要增強服務實體經濟的能力

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸推動金融支持實體經濟。圖／本報系資料庫
中國大陸推動金融支持實體經濟。圖／本報系資料庫

面對內外風險挑戰，大陸外匯管理局副局長陸磊16日在一場論壇中指出，要進一步發揮金融體系的風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。

清華五道口全球金融論壇近日召開，陸磊對當天發布的《2022中國金融政策報告》指出，從去年以來的內外部形勢變化來看，需關注多方面的風險挑戰。

他列舉，外部方面，一是全球通膨超預期、普遍性上升，二是俄烏衝突導致全球能源價格和糧食價格快速抬升，並保持高位波動，三是美國聯準會將可能快速、大幅升息和縮表。

大陸國內方面，一是Omicron變異株導致的輸入性疫情壓力增大，二是經濟轉型過程中的金融風險防控壓力不容忽視。

因此，陸磊強調，要進一步發揮金融體系的基礎性資源配置和風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。他說，金融機構方面，需要引導資源流向科技創新、綠色低碳、先進製造業等領域，更多開發符合科技、小企業、朝陽產業需要的產品和服務。

陸磊也提到，要做好風險管理工作，管理部門要堅守底線，保障金融體系平穩健康運行，加快《金融穩定法》落地實施進程、加快建立符合中國大陸國情的金融穩定保障基金。

4月6日，為呼應中央對強化金融風險防控、維護金融穩定大局的要求，中國人民銀行（大陸央行）公布《金融穩定法（草案徵求意見稿）》中，首次提出設立金融穩定保障基金，以作為應對重大金融風險時的後備資金，以「切實維護國家經濟金融安全和社會穩定。」

實體經濟 金融風險 中國人民銀行 外匯 通膨

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