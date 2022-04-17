上海復工白名單曝光 台積電、日月光在列

中國大陸上海市本土疫情嚴峻，封控數周影響成千上萬家企業減產、停工，為力保經濟運轉，上海當局16日印發復工復產「白名單」，在最新曝光的名單中，台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部和捷敏-KY嘉定廠均位列其中。

上海市經信委16日印發《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，列出首批支持復工復產的企業白名單，主要以汽車相關產業鏈為主，共249家，包括上海大眾、上汽通用、特斯拉等，尤其上海臨港新片區，將特斯拉列為「必需復工的停產企業」。

在申請事由為「集成電路（積體電路）產業」中，共有59家，包括華虹、ASML等，台灣功率半導體封測廠捷敏-KY位於嘉定區的廠房，也在復工名單之中。

至於台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部，雖未列在積體電路產業名單，但均以「經濟支撐類」為由，被列入名單當中，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也在名單之內。在此之前，台積電曾公告因疫情，松江廠實行閉環管理。

另據證券時報報導，位於上海松江的廣達上海製造城在嚴格防疫的前提下，已於15日申請復工復產，廠區實行閉環管理，率先復工的是8個廠房中的F1、F3工廠，約2000名員工有序復工。但在上海市經信委的第一批白名單中，廣達並未出現在松江區之列。

上海市經信委指出，公布該名單，旨在有力有序有效推動企業復工復產，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

根據指引，內容共分為：企業落實主體責任、實施場所分區分類管理、強化企業員工管理、加強物流管理和防疫物資儲備、做好應急處置預案和工作保障五部份，要求企業應成立疫情防控和生產經營工作專班，制定疫情防控和閉環管理方案。

同時，要求企業實行分區、分類管理，員工在公共場所、住所「兩點一線」管理等，並要求全體員工每日健康監測和登記，「一日兩測」，早上做抗原檢測，晚上做核酸檢測，並加強物流管理和防疫物資儲備和應急預案等。

以大陸上汽集團為例，17日已下發通知，公司將於18日啟動復工復產的壓力測試，一旦測試順利，將盡快安排整車及零部件生產。

值得注意的是，上海本土疫情仍持續反彈，據上海市衛健委17日通報，16日全市新增本土確診3238例、本土無症狀感染者21582例，上海市衛健委主任鄔驚雷重申，堅定不移執行「動態清零」總方針，全力推進疫情社會面清零攻堅。